Un empresario denunció ser víctima de extorsión desde enero sin que la policía haya logrado identificar o capturar a los responsables. Los delincuentes le exigen el pago de S/50.000 para permitirle seguir operando y no atentar contra su negocio. Sin embargo, recientemente detonaron un explosivo en una de sus farmacias, ubicada en la Av. José Antonio Lavalle, en el distrito de Chorrillos.

Según la víctima, los desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y dejaron una dinamita en la puerta de su negocio, presuntamente como una advertencia para exigir el pago de cupos. Ante la falta de seguridad, ha decidido abandonar el país.

PUEDES VER: Jóvenes que viajaron a Lima por concierto de Shakira fallecieron en choque entre bus y auto en la Panamericana Sur

"Ya estamos cerrando porque si ha pasado una vez, va a pasar otra vez. Mejor es cerrar y seguir con los otros negocios que tenemos. (...) Para qué invertir, mejor vendo todo y me voy del país (...) no se puede más, para qué quedarme en un país que no ofrece seguridad", declaró a La República tras interponer su denuncia.

Detonan explosivo en farmacia de Chorrillos

La víctima contó a la policía que la explosión ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, causando daños en los productos y en la estructura de su negocio, ubicado en Chorrillos. Según su testimonio, ha sido extorsionado desde el 30 de enero a través de mensajes de texto en los que le exigen un único pago de S/50.000.

"Me dijeron que era un único pago y ya no me extorsionaban más. Pero eso es solo lo que ellos dicen. La policía me advirtió que, si pago, volverán y seguirán extorsionándome. Me puse bajo resguardo, seguí las instrucciones de la policía, incluso vinieron a patrullar, pero anoche pasó esto", detalló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.