Alerta por explosivo dentro de hospital de Chancay: sospechan extorsión a personal médico

Alerta en Chancay. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al hospital de Chancay luego de que se advierta sobre un presunto artefacto explosivo dejado dentro de sus instalaciones en la noche del 16 de febrero. De acuerdo a las investigaciones preliminares, no se descarta un caso de extorsión al personal médico.

Al respecto, el comandante PNP José Ching de la comisaría de Chancay precisó que el objeto fue hallado dentro de una bolsa de regalo, por lo que se optó a cercar la zona. "Al parecer sí (se trataría de un tema de extorsión a algún médico), los protocolos que activa la Policía se puso en práctica. En todo sitio la seguridad a veces falla, ellos (el hospital) verificarán en qué se equivocaron", aseguró a un medio local.

Investigan objeto dejado en hospital de Chancay

Tras el reporte del presunto artefacto explosivo, la PNP indicó que existe un sospechoso del hecho. Asimismo, se procedió con el desvío de peatones y personal para evitar algún incidente. El comandante Ching precisó que la PNP se enteró del objeto cuando acudieron a realizar una constatación, más no por el aviso expreso de los agentes de seguridad del hospital.

"Ellos no conocen esa situación. Simplemente, han visto que no lo han recogido (el regalo) desde el día de ayer y han asumido de que es algo peligroso porque tampoco son especialistas para determinar si es explosivo o no", expresó Ching. Indicó que el personal UDEX se encontraba a 10 y 15 metros a la redonda para proceder con el protocolo ante un presunto explosivo.

Hospital de Chancay se pronuncia

Tras el hecho, el hospital de Chancay se pronunció y expresó que fu el personal de seguridad el que se percató del objeto que estaba envuelto en una bolsa de regalo "dejado en forma de delivery". Asimismo, hizo un llamado a la calma a los familiares de los pacientes y del personal de salud "pues la situación se encuentra controlada".