Mirlenn Coca Viraca, una madre boliviana, atraviesa una auténtica via crucis tras ser víctima de un asalto a mano armada en la ciudad de Arequipa. Junto a sus dos hijos, Mirlenn dejó su país con la esperanza de encontrar trabajo y brindarles una mejor calidad de vida. Sin embargo, después del violento robo, se quedó sin recursos económicos y ahora solicita ayuda para poder regresar a su país.

Mirlenn relató que dejó Bolivia en diciembre de 2024 debido a la grave crisis económica que afecta a su país. Su destino era Lima, donde había conseguido trabajo como cocinera. Sin embargo, su contratista le sugirió hospedarse en Arequipa antes de viajar juntas hacia la capital. Al llegar a la ciudad, comenzó a buscar un lugar donde pasar la noche, pero dos delincuentes la amenazaron con armas de fuego y le robaron todo lo que llevaba consigo, incluidos 3500 soles en efectivo.

"Yo no conocía Arequipa, nunca en mi vida había ido, cuando llegue al terminal la señora me dijo que me quede en un hotel entonces yo busqué y no encontraba, llegué a un cementerio y ahí dos personas llegaron en moto y uno me apuntó con un arma, se llevaron todo lo que pudieron en la moto y solo me dejaron con mi coche de mi bebé. Un joven le regaló una bolsa de dulces a mi hija y yo tuve que vender esos dulces para regresar a Juliaca", añadió.

Sin dinero para regresar a Bolivia, Mirlenn comenzó a vender caramelos en las calles de Juliaca para poder subsistir. Con lo poco que logró recaudar, apenas pudo cubrir sus necesidades básicas, como alimentación y alojamiento, pero no tiene suficiente dinero para costear el pasaje de vuelta a su país.

Madre de familia se encuentra varada junto a sus dos hijos. Foto: Cinthia Alvarez/La República

Ante esta difícil situación, Mirlenn solicita la ayuda de la comunidad. La madre de familia espera reunir los fondos necesarios para regresar a Bolivia y reunirse con sus otros dos hijos. Las personas que deseen colaborar pueden contactarla al número 912271525 o enviar una donación por Yape al número 906012666.

