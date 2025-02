"Muchas veces me quería rendir, mis padres me alentaron", comentó ingresante. Foto: composición LR/ TikTok

"Muchas veces me quería rendir, mis padres me alentaron", comentó ingresante. Foto: composición LR/ TikTok

Ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es un reto para cientos de postulantes debido a su alta demanda. Sin embargo, Yohan Vargas Mamani no se rindió ante las dificultades y, tras varios intentos, finalmente logró su objetivo. Con esfuerzo y dedicación, obtuvo el primer puesto en el cómputo general del Ceprunsa II Fase 2025. Agradeció a sus padres por el apoyo incondicional que le brindaron en todo el proceso.

Obtuvo el primer lugar en la UNSA con un puntaje sobresaliente

Yohan Vargas alcanzó un puntaje extraordinario de 91.810 sobre 100, un resultado que lo colocó en la cima de la evaluación. En una entrevista, el joven relató los momentos de frustración que vivió en sus intentos anteriores por ingresar. "Estaba muy sumergido en que no iba a ingresar. Pensé que no iba a poder. Es algo que no esperaba", confesó.

Universidad cuenta con carreras de las áreas de Sociales, Ingenierías y Biomédicas. Foto: composición LR

A pesar de las dificultades, su perseverancia y el aliento de sus padres lo ayudaron a continuar en la lucha por alcanzar su sueño de estudiar Medicina. El camino no fue fácil. Yohan mencionó que una de sus principales dificultades fue enfocarse demasiado en los resultados negativos y no en las oportunidades que tenía por delante.

"Muchas veces me quería rendir, mis padres me alentaron", comentó. Sin embargo, decidió cambiar su mentalidad y redoblar esfuerzos para afrontar el examen con mayor preparación y determinación. Tal fue su nivel de entrega que incluso llegó a descuidar su descanso en la recta final del proceso de admisión. "No dormí una semana", reveló, haciendo evidente el esfuerzo que dedicó para alcanzar la excelencia en la evaluación.

Su disciplina y sacrificio finalmente dieron frutos, convirtiéndolo en el mejor postulante de su promoción y asegurando su ingreso a la UNSA en la carrera de sus sueños.

¿Cuál es el consejo que dio a los postulantes?

Yohan Vargas dejó un mensaje para aquellos jóvenes que, como él, sueñan con ingresar a una universidad de prestigio. Aconsejó a los postulantes a no rendirse y confiar en el proceso, destacando la importancia de la resiliencia y el esfuerzo continuo. Su historia es un ejemplo de que la perseverancia y la dedicación pueden abrir las puertas al éxito académico.