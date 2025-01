Selmy Gladys Cutipa Luque, estudiante de quinto semestre de la Universidad Peruana Unión (UpeU) en Juliaca, murió la medianoche del lunes 27 de enero tras ser víctima de un asalto en un restaurante. La joven recibió un impacto de bala por resistirse al robo mientras almorzaba con sus padres. La familia denuncia que la atención médica que recibió en la Clínica Americana de Juliaca habría sido deficiente, lo que agravó su estado de salud.

El asalto ocurrió en el restaurante Oasis, ubicado cerca de la Plaza de Armas. Dos delincuentes armados ingresaron al local y despojaron de sus pertenencias a los clientes. En medio del ataque, Selmy fue baleada. Según testigos, los criminales huyeron sin ser identificados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la falta de cámaras de seguridad en el establecimiento y sus alrededores.

Familiares denuncian presunta negligencia médica

Tras ser trasladada a la Clínica Americana, la joven fue sometida a una cirugía. Sin embargo, su padre denunció que los médicos decidieron no extraer la bala de inmediato. "La bala que esté ahí, no importa, después cuando ya sienta un dolor la puedan sacar, eso es lo que he hecho", afirmó el progenitor sobre lo que habría dicho el doctor Albert Mijail Paredes Ajalla, quien estuvo a cargo del procedimiento.

Durante la intervención quirúrgica, según el testimonio de la familia, se le extrajo el riñón y un pulmón, pero no la bala. Horas después, la joven falleció. Familiares y allegados acusan al personal médico de mala praxis y exigen una investigación sobre el caso.

El miércoles 29 de enero, parientes de la víctima realizaron una protesta en las afueras de la clínica. Exigieron justicia y cuestionaron el trato recibido por parte del personal médico. Según sus declaraciones, Paredes Ajalla habría tratado de desalojarlos del hospital con una actitud hostil, y habría quedado registrado en cámaras de seguridad.

Retrasos en la necropsia y exigencia de justicia

A pesar del fallecimiento de la joven, hasta el momento no se le ha practicado la necropsia. La familia ha señalado que el proceso se ha visto afectado por demoras en la intervención del fiscal a cargo del caso. Su padre expresó su frustración ante la demora, que impide esclarecer con rapidez los hechos y determinar si hubo negligencia médica.

La madre de Selmy, en medio del dolor, expresó su indignación por la inseguridad y la falta de respuestas. "Uno por uno los delincuentes van a estar matándonos. Hoy día me toca a mí. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Mi hija no merecía morir", declaró entre lágrimas.

Los familiares exigen que se identifique a los delincuentes responsables del asalto y que se investigue a los médicos que atendieron a la joven. La comunidad de Juliaca se ha sumado al pedido de justicia, exigiendo mayor seguridad y control en los establecimientos de salud.

