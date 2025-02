Alertan sobre el uso de hielo industrial no apto para consumo humano en la venta de raspadillas

En verano, cientos de peruanos salen a las calles para vender raspadillas de diversos colores y sabores, siempre a bajo precio. Sin embargo, pocos saben de dónde proviene el hielo utilizado en su preparación.

Cámaras de ATV captaron a comerciantes del distrito de La Victoria comprando hielo industrial, no apto para el consumo humano, para la preparación de raspadillas. Para ello, acudieron a una fábrica ubicada en la cuadra 26 de la avenida México. Al ingresar, se observa a un hombre cargando bloques de hielo industrial en una bolsa de rafia, que luego coloca sobre un carrito de mercado.

"La encargada del negocio señaló al mencionado medio que muchas personas suelen comprar este tipo de hielo para preparar raspadillas. 'Sirve, pero no es apto', comentó."

El hombre que compró varios bloques de hielo industrial fue captado entregando una ración a un puesto de raspadillas. Al ser consultado sobre el origen del producto, el vendedor afirmó: "En la congeladora lo hago", mientras negaba que se tratara de hielo industrial.

Otros vendedores también fueron captados comprando el hielo industrial para luego venderlos como raspadilla en las calles. "Tengo como 3 congeladoras, ahí voy haciendo todos los días", aseguró otro vendedor.

Riesgo para la salud

Carlos Almerí, experto en salud pública, indicó que el hielo industrial no es apto para el consumo humano. "El hielo industrial es un hielo que se fabrica no para el consumo humano y, por tanto, se hace con agua que está contaminada. No es agua potable", indicó.

Asimismo, aseguró que el consumo de este hielo puede causar graves afecciones a la salud, lo que deriva en atenciones de emergencia en centros médicos. "En las emergencias llegan con diarrea, dolor abdominal, vómitos; en el peor de los casos, deshidratación, por gérmenes como el escherichia coli o la salmonella, que precisamente los hemos encontrado en este tipo de hielos", advierte.

"También tiene metales pesados como el plomo, arsénico. Se acumulan y en años posteriores van a ser responsables de muchas enfermedades", concluye el especialista.