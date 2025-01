Comerciante usa tina para vender cervezas pese a inundación y usuarios dicen: “Ingeniería pura”

Perú es un país donde la creatividad y el ingenio abundan, especialmente en situaciones adversas. A lo largo de los años, numerosos hechos virales demostraron cómo los peruanos encuentran soluciones innovadoras ante distintos desafíos. Recientemente, un video en TikTok captó la atención de miles de usuarios al mostrar la peculiar estrategia de una comerciante para seguir vendiendo cervezas pese a las fuertes inundaciones en su localidad.

Comerciante usa tina para vender cervezas

El video, compartido en TikTok, muestra cómo una vendedora se las ingenia para entregar su producto a los clientes sin importar las intensas lluvias. Ante la imposibilidad de transitar por la calle inundada, la comerciante utiliza una tina como improvisada embarcación para transportar las botellas de cerveza.

La tina es sostenida por una soga, la cual es lanzada por un vecino desde el otro extremo de la calle. En las imágenes se observa cómo la comerciante coloca dos botellas de cerveza dentro de la tina y la empuja cuidadosamente al agua.

Del otro lado, el vecino jala la soga y logra recibir la bebida en buen estado, asegurando que la venta se realice con éxito. Este curioso método no tardó en volverse viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones en redes sociales.

Usuarios compartieron sus reacciones

Los usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar con humor a la ingeniosa estrategia de la comerciante. "¿Y cómo paga?", preguntó un internauta, destacando un detalle clave en la transacción. Otros comentarios celebraron la creatividad peruana: "Para esto siempre todos se vuelven Albert Einstein", "En mi Perú jamás te aburres", y "La inundación no nos va a detener", escribieron algunos usuarios.

El video también generó reflexiones sobre la cultura del país y su particular manera de enfrentar la adversidad. "En el Perú te puede faltar la luz, el agua, no puedes tener piso de cemento, pero nunca faltará la cerveza", comentó un usuario entre risas. Otros destacaron la capacidad de adaptación de los peruanos con frases como "Juliaca no conquista el mundo, nomás porque no quiere".