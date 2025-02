El sector de transportistas en Lima y Callao se encuentra en una marcada división. A pesar de las críticas hacia el Gobierno por la falta de seguridad, varios gremios han decidido no unirse al paro convocado para el 6 de febrero. Dirigentes como Héctor Vargas y Martín Ojeda explican sus razones y la situación actual del transporte en el país.

Recordemos que, la Alianza Nacional de Transportistas ha anunciado un paro en respuesta a la creciente ola de criminalidad que afecta a sus trabajadores. Julio Campos, vicepresidente de la organización, destacó que el año pasado se registraron más de 2.140 asesinatos, lo que evidencia la urgencia de una respuesta gubernamental. Sin embargo, otros líderes del sector han optado por no participar en esta medida de fuerza, argumentando que los convocantes no representan al transporte formal.

¿Cuáles son los argumentos de los transportistas que no acatarán el paro del 6 de febrero?

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, enfatizó que el transporte formal enfrenta constantes amenazas, extorsiones y hasta muertes. Sin embargo, subrayó que quienes convocan al paro no representan al sector. “Nosotros combatimos la informalidad, y quienes están convocando este paro son sectores del taxi colectivo, informales e ilegales”, afirmó Vargas para RPP.

El dirigente también mencionó que hay intereses políticos detrás de la convocatoria, sugiriendo que algunos de los organizadores están vinculados a partidos políticos. “Hay una politización evidente en estas movilizaciones. No es responsable invocar el derecho a la vida de esta manera”, agregó.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, también se mostró en contra del paro. Afirmó que su organización no participará porque considera que los convocantes tienen intereses políticos y están compuestos por transportistas ilegales. “No vamos a participar con los ilegales. Estamos en contra de la extorsión y de la politiquería barata”, declaró Ojeda.

"Quien presume su posición pertenece a un partido violentista, como es el del señor Antauro Humala y, aparte de eso, representa al 100 %, eso sí, al transporte de auto colectivo ilegal, que es lo que tanto daño hace al país y a Lima y Callao. No vamos a participar (…). Los corredores complementarios no van; el Metropolitano no va; UNT no va; ANATE no va”, acotó para RPP.

Criticaron al Gobierno por la falta de acción frente a la ola de criminalidad

De igual forma, ambos dirigentes de estos sectores de transporte criticaron la falta de acción del Gobierno para tomar medidas efectivas contra la delincuencia y la extorsión. "Hay una responsabilidad política de parte del Ministerio del Interior por no combatir estos crímenes", acotó Vargas. "Nosotros consideramos que falta liderazgo de la presidenta de la república, ella no reúne a todos los entes que tienen que ver con el tema de la seguridad y decirles quién falla, quién no falla y, por lo menos, discutir y promover acciones", refirió.

"Nosotros estamos pensando en pedir la renuncia de la presidenta de la república, del ministro del interior, quienes son responsables de esto […] Lo que vamos a hacer de manera inmediata es pedir una reunión con la presidenta de la república antes de ir a una medida de fuerza de ese tipo y que nos explique qué es lo que está pasando, por qué estamos en esta situación tan difícil que estamos atravesando actualmente", puntualizó para RPP.

En tanto, Martín Ojeda dejó en claro que la decisión de no participar en las protestas no significa que apoyen la gestión del actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez. "Esto no quiere decir que estamos con este ministro del Interior. Estamos totalmente en desacuerdo, nos ha dejado plantado dos veces. Una con la congresista Patricia Juárez, que se ha puesto la camiseta del transporte, y otra con la ATU, indicando que tenía otras situaciones más urgentes. Si él considera que no es urgente 9 atentados a 7 empresas en una zona focalizada como Huaycán, no sabemos qué tipo de ministro tenemos”, afirmó.