Los casos de sicariato y extorsión siguen incrementándose en el país, especialmente en el sector transporte. El gremio de transportistas ha expresado su fuerte rechazo hacia las acciones emprendidas por el Ministerio del Interior, señalando que las estrategias implementadas para frenar la creciente violencia en Perú no han tenido éxito.

En los dos años de gobierno actual, período en el que han cambiado seis ministros del Interior, la gestión de Juan Santiváñez ha alcanzado la cifra más elevada de homicidios, con 1.473 muertes registradas, según los datos del Sinadef.

¿Habrá paro de transportistas este jueves 6 de febrero en Lima y Callao?

Según Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani); Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas M1,M2; Misael Martínez, vocero de Transportistas Unidos de Lima Norte; y Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) este jueves 6 de febrero paralizarán sus labores y marcharán para exigir acciones urgentes contra la criminalidad.

Asimismo, también reveló que de no haber obtenido resultado evaluarán la posibilidad de irse a un paro nacional. "Pedimos a toda la población que no espere a verse afectada por esta situación. Unámonos en la marcha contra el sicariato. El Perú está sangrando. Nuestras autoridades dicen que han reducido los asesinatos, pero parecen vivir en un país de maravillas y no ven la realidad. La población se está muriendo. Ya no solo Lima está cansada, sino todo el Perú".

Gremios de transporte se unen en protesta por inseguridad ciudadana. Foto: Carlos Félix

Otros gremios se sumarán al paro de transportistas

Los taxistas de Arequipa han decidido unirse al paro en protesta contra la creciente inseguridad, según lo informó uno de los representantes del gremio en dicha región.

Isidro Flores, presidente de la Cámara Regional de Asociaciones y Empresas de Taxi de Arequipa (Creat), expresó: "Hoy el país vive en la inseguridad. Creo que todos coincidimos en la necesidad de exigir al gobierno de turno que devuelva la tranquilidad al país".

Flores también indicó que en las próximas horas se tomará una decisión sobre el apoyo del gremio de carga pesada y del transporte turístico. Aunque, hasta el momento, no se han registrado casos de extorsión contra los taxistas, afirmó que buscan que el gobierno actúe para frenar la inseguridad antes de que esta afecte a su sector.

Por su parte, los empresarios de gamarra también se sumarán al paro de transportistas, quienes también rechazan el aumento de las extorsiones y asesinatos en el país.