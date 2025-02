Existe incertidumbre en torno a la Línea 2 del Metro. Y es que si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estima que el tramo Municipalidad de Ate-plaza Bolognesi empezará a funcionar entre mediados y fines del 2026, existe un cuello de botella al que no se está prestando importancia, pese a que La República lo ha venido advirtiendo.

Se trata de la construcción de la nueva estación 28 de Julio de la Línea 1, que debe ejecutarse, de manera obligatoria, para lograr la interconexión con la estación del mismo nombre de la Línea 2 del Metro, que estará ubicada en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Aviación.

De no resolverse este problema, no se podrá poner en marcha el tramo denominado 1B, que ampliaría de cinco a 16 las estaciones operativas de la Línea 2, entre Ate y plaza Bolognesi. Los trenes ya no pasarían a través de distritos como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado y Breña, alerta el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Este es un grosero error, que se tuvo durante la planificación de la Red Básica del Metro, que debe ser corregido cuanto antes. La interconexión es una obligación establecida en el contrato de concesión de la Línea 2. Sin embargo, no es prioridad para el Gobierno de Dina Boluarte.

Hay un entrampamiento

Fuentes del MTC reconocieron que el tema es complejo porque la vía y las estaciones de la Línea 2 son subterráneas; mientras que la ruta y las paradas de la Línea 1 son elevadas.

De esta forma, dijeron, es muy probable que la nueva estación 28 de Julio de la Línea 1 no esté lista para el 2026, año en el que se tiene previsto que empiece a operar el tramo 1B de la Línea 2.

Este inconveniente fue reconfirmado a La República por el ingeniero Miguel González, jefe de Contratos Ferroviarios del Ositrán.

El funcionario explicó que el proyecto se encuentra en suspenso porque el MTC aún no decide cuál de las dos concesionarias (de la Línea 1 o la Línea 2) ejecutará los estudios definitivos de ingeniería y las obras de la nueva estación.

Si se toma en cuenta el contrato de concesión, señaló González, la concesionaria de la Línea 2 tiene la obligación de construir la nueva estación 28 de Julio de la elevada Línea 1, sumado a una pasarela que se conectará con un edificio intercambiador que estará ubicado en los exteriores de la estación del mismo nombre de la subterránea Línea 2. Esto para unir a los pasajeros de un lado a otro, por medio de una especie de puente sobre la av. Aviación. Pero hay controversias. La Línea 1 ha propuesto hacerlo.

“El MTC aceptó subdividir el estudio definitivo de ingeniería (expediente técnico). Ahora habrá uno para la pasarela, otro para el edificio y uno más para la nueva estación, con el fin de avanzar cada etapa de manera independiente. Hasta hoy se tiene previsto que los dos primeros lo haga la Línea 2, pero aún no se decide quién hará la nueva estación de la Línea 1”, afirmó.

Lamentablemente, agregó el funcionario de Ositrán, los estudios definitivos de ingeniería aún no han sido presentados ni aprobados.

Pero, ¿qué se debe hacer? El ingeniero González explicó que, si bien la concesionaria de la Línea 1 podría ejecutar la nueva estación con mayor eficiencia debido a que las obras se realizarían en su área de concesión, esto implicaría que se firmen dos adendas: una para encargarle esa labor y otra para quitarle esa responsabilidad a la concesionaria de la Línea 2.

Ya operan cinco estaciones del primer tramo de la Línea 2.

“El tema que debe evaluar el MTC es el tiempo que puede demorar el realizar y firmar una adenda, ya que toma un año, lo cual paralizaría cualquier avance. Este problema no se daría si la concesionaria de la Línea 2 hace el proyecto, según contrato”, precisó.

Bajo estas circunstancias, González respondió que, a estas alturas, la nueva estación 28 de Julio de la Línea 1 no estará lista para el inicio de operaciones del tramo Municipalidad de Ate-Bolognesi.

“Los estudios se podrían terminar en seis meses y el proceso constructivo demoraría año y medio porque las obras se tendrían que ejecutar por la madrugada, de 12 a.m. a 5 a.m., para no interrumpir la operación de la Línea 1”, dijo.

De ocurrir eso, el tramo 1B de la Línea 2 no entraría en operación porque el contrato de concesión obliga a que exista una interconexión. Por eso, desde Ositrán, proponen que una solución, para dar autorización al trayecto, sería que el MTC y la concesionaria firmen un acta de acuerdo para suspender esa obligación. “Estamos enviando oficios a las partes para que haya un nuevo cronograma. No podemos exigir plazos, solo supervisar”, sostuvo González.

Línea 1 no estaría en capacidad

Otro tema que preocupa es que si se logra la interconexión con la Línea 2, la Línea 1 colapsaría. Esto ya se le hizo saber al MTC en diciembre del 2023, cuando el concesionario Tren Urbano de Lima, a cargo de la Línea 1, presentó a ese ministerio y a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) un estudio de preinversión a nivel de perfil para la ampliación de la capacidad del servicio.

Fuentes del concesionario dijeron que el objetivo es bajar la frecuencia de los trenes de la Línea 1 de tres a dos minutos en horas punta y aumentar la atención de pasajeros diarios de 550.000 a 850.000. Para eso, se ha planteado la compra de 22 nuevos trenes y 5 más para reemplazar a los 5 antiguos (rojos). Además, urge ampliar algunas de las 26 estaciones.

Sobre el tema, fuentes del MTC señalaron que se viene evaluando si esta ampliación de la Línea 1 se viabiliza como una adenda o como una nueva concesión. Esto porque el proyecto costaría 2.500 millones de dólares. Ya una consultora contratada evalúa la mejor opción. Pero eso tardaría por lo mucho seis meses.

“Los usuarios deberían pasar de una línea a otra del Metro sin necesidad de pagar doble pasaje o salir del sistema. Por eso, las estaciones deben estar interconectadas, como en otros países”, dijo, por su parte, el director de Luz Ámbar, Luis Quispe Candia. Estamos verdes.❖

"Solo parches de último momento y sin planificación"

Sobre este problema, el gerente general de la fundación Transitemos, Alfonso Flórez, respondió fuerte y claro:

"La interconexión de las líneas 1 y 2 del Metro es un tema bastante complejo que se ha debido ver con anticipación. Sin embargo, siempre estamos parchando el problema cuando ya es inminente. Nos ponemos a buscar recién soluciones a pesar de que se veía venir desde hace mucho tiempo.

Este inconveniente entre la Línea 1 y la Línea 2 también indica que hay una falta de planificación en la integración de las líneas del Metro. Ahora yo me pregunto, cuando estén la Línea 3 y la Línea 4, ¿también habrá un problema de este tipo de interconexión?

Lamentablemente, acá hay un problema adicional y es que aún no se le ha transferido totalmente el manejo de las líneas del Metro a la ATU. Así, la ATU ve una parte y el MTC, otra. Entonces, tenemos el mismo problema que había antes de la ATU, cuando el municipio de Lima hacía una obra y el del Callao, otra. A la ATU se le debe transferir el 100% de la administración de las líneas del Metro".