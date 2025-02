El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció su intención de intensificar las deportaciones masivas en dicho país. Cabe señalar que, esta medida afecta a las personas en situación migratoria irregular, entre ellos a ciudadanos peruanos. Como parte de esta política, un total de 34 peruanos fueron deportados tras ser "intervenidos por infracciones migratorias", según informó la Cancillería.

Ante esta situación, varios migrantes peruanos compartieron sus testimonios en el programa dominical 'Punto Final'. Ellos indicaron que viajaron hacia México y cruzaron la frontera con Estados Unidos debido a que eran víctimas de extorsión o buscaban mejores oportunidades laborales.

Testimonios de migrantes peruanos, víctimas de extorsión.

Un ciudadano peruano, de nombre Thiago, que reside en EE.UU., indicó que tiene miedo de ser deportado. Él señaló que llegó al país norteamericano luego de que delincuentes de nacionalidad extranjera le exigieran el pago de cupos para poder seguir trabajando en el Perú. Él reveló que tenía dos talleres de confección en tierras peruanas, pero tuvo que cerrar sus negocios debido a la delincuencia.

"Fui a denunciar y la misma Policía me dijo que me iba a ayudar a reconstruir cómo fue todo, pero fue mentira. El patrullero me dejó en otro lado, donde me recibieron los delincuentes. Ellos me golpearon y me dijeron que colabore, y entendí que las cosas iban enserio", declaró.

Asimismo, otro peruano contó que tenía una tienda de ropa en el Perú, pero no pudo continuar con su negocio debido a que fue extorsionado. En esa línea, señaló que este fue el principal motivo de su salida del país.

"Yo vine a Estados Unidos para darle un mejor futuro a mi familia. Yo trabajaba de manera independiente, tenía un puesto de ropa pero por tema de extorsión me tuve que venir. Yo llegué acá en Estados Unidos contactando a una persona para que me ayude a cruzar. Se le paga un dinero y llegas a la frontera", dijo.

Migrantes peruanos buscan salir adelante

En diálogo con 'Punto Final', otro señor peruano indicó que tuvo que retriarse del país, debido a la crisis económica que se reportó tras la pandemia de la Covid-19. Él indicó que la empresa donde laboraba quebró.

"Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Lamentablemente por la pandemia, la agencia quebró. Estuve como se dice, coloquialmente, pateando latas", manifestó.

Asimismo, un joven señaló que trabaja en un minimarket y que no realiza ningún acto delictivo en EE.UU. y que solo busca "un futuro mejor".

"Yo tengo mucho miedo. Nosotros, los peruanos, buscamos un futuro mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos. Yo trabajo en un minimarket grande. Yo no soy delincuente", indicó.

Los peruanos tambié indicaron que, en la actualidad, con las deportaciones que se registran de migrantes en EE. UU., hay pocas personas en las calles. Incluso, indicaron que las personas realizan sus compras semanales o mensuales en un solo día.

"Ya no es la misma rutina de antes, que puedes salir. Ahora todos se quedan en casa. Hacen sus compras para dos semanas o un mes", comentó un ciudadano.

"Para las comidas a veces le encargamos a un vecino que tiene sus documentos al día, pero es imposible a veces salir y eso es estresante", dijo otro.