Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han provocado una serie de deportaciones que afectan no solo a las familias de los inmigrantes, sino también a empleadores que dependen de su mano de obra. Un caso que ha conmovido a muchos es el de un granjero en Colorado, quien, a través de una transmisión en vivo en TikTok, compartió su angustia por la repentina desaparición de siete de sus trabajadores, todos de origen latinoamericano.

El agricultor relató que sus empleados dejaron de presentarse a trabajar en su rancho. Al acudir a sus hogares en busca de respuestas, no encontró rastro de ellos. "Presiento que no están bien. Ellos son como mis hermanos, siempre les daba sus regalos de Navidad", comentó con la voz entrecortada, visiblemente afectado por la situación.

Esto contó el granjero de EE. UU. sobre sus trabajadores a punto de ser deportados

En su testimonio, el granjero resaltó la importancia de estos trabajadores en su producción diaria, describiéndolos como personas responsables y comprometidas con el trabajo. "Espero que se reporten pronto, que me digan si están bien. No quiero perderlos, son buenos empleados, no le temen al trabajo. No son criminales", enfatizó.

Más allá del impacto emocional, el agricultor explicó que la ausencia de estos empleados ya está afectando su producción. "Ahora tengo problemas con mi ganado, no hay quién me ayude. La gente no quiere salir a trabajar", lamentó.

¿Deportaciones en Estados Unidos afectarían la economía local?

El testimonio del granjero rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un intenso debate sobre las políticas migratorias y sus efectos en la economía de Estados Unidos. Numerosos usuarios han señalado que la falta de mano de obra migrante podría desencadenar una crisis en el sector agrícola, ya que muchos empleadores dependen de trabajadores extranjeros para mantener sus operaciones.

Este caso es solo un reflejo de la creciente preocupación en el campo estadounidense por las recientes deportaciones y la falta de alternativas laborales para suplir la ausencia de los trabajadores migrantes. Mientras tanto, el granjero sigue esperando noticias de sus empleados, con la esperanza de que se encuentren a salvo y puedan regresar a sus labores.