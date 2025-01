La extensa autopista que uniría Lima Este y el centro histórico en 20 minutos: obra de la MML llevó estancada más de 5 años

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha retomado los trabajos de ampliación de la autopista Ramiro Prialé, una obra crucial para descongestionar el tráfico en el este de la capital. Tras más de cinco años de estancamiento, las autoridades han iniciado operativos para liberar terrenos ocupados ilegalmente y así avanzar con la construcción de la vía, que beneficiará a más de 2 millones de limeños.

La ampliación de la autopista Ramiro Prialé promete reducir el tráfico en la Carretera Central y conectar Lima Este con el Centro Histórico en solo 20 minutos. Sin embargo, el proyecto ha estado paralizado desde 2017 y enfrenta diversos obstáculos para su ejecución.

El proyecto contempla una extensión total de 40 kilómetros y busca mejorar la movilidad entre los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica. No obstante, la ejecución enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la resistencia de algunos vecinos, conflictos por la expropiación de terrenos y hasta amenazas de extorsión contra los trabajadores de la obra.

Autopista Ramiro Prialé: desalojo y operativos de liberación

La Municipalidad de Lima, con apoyo de la PNP, realizó un megaoperativo para recuperar 405 metros lineales de la autopista en Lurigancho-Chosica. Este espacio había sido tomado de forma irregular por vecinos de las urbanizaciones Los Pinos y Los Jardines, quienes habían construido muros de concreto y estructuras precarias para impedir el avance de la obra, asegura la MML. Actualmente, los trabajos avanzan en un tramo de 2 kilómetros entre la Universidad Peruana Unión y el Puente Morón en Lurigancho-Chosica.

Más de 500 efectivos policiales acompañaron a las unidades de Fiscalización y Control, Gestión del Riesgo de Desastres, Emape y Procuraduría, quienes utilizaron maquinaria pesada para derribar las construcciones ilegales y retirar escombros. Este operativo responde a la orden del alcalde Rafael López Aliaga de garantizar la ejecución de obras estratégicas para mejorar la infraestructura vial en Lima.

Autopista Ramiro Prialé es una principal vía en Lima Este. Foto: MML

El impacto de la autopista: beneficios para el tráfico de Lima Este

El proyecto de ampliación de la autopista Ramiro Prialé busca aliviar la congestión vehicular en la Carretera Central, que actualmente es una de las vías más saturadas de la capital. Según estudios técnicos de la MML, esta autopista reducirá en un 50 % el tráfico de la zona, permitiendo que miles de vehículos transiten de manera más fluida.

Se espera que, cuando esté terminada, la vía conecte con Manchay y zonas periféricas, reduciendo significativamente los tiempos de viaje. Esto beneficiará especialmente a los conductores que deben trasladarse diariamente entre Lima Este y el centro de la ciudad. De acuerdo con los planes de la municipalidad, la autopista entraría en funcionamiento a finales del 2025.

Conflictos con vecinos y denuncias de expropiación

Si bien la obra es clave para la movilidad urbana, algunos vecinos han denunciado la falta de consulta previa sobre la ampliación de la autopista. Residentes de la urbanización Los Girasoles de Huampaní afirman que la Municipalidad de Lima invadió su propiedad sin previo aviso, destruyendo áreas verdes, una garita de seguridad y otras infraestructuras.

"Somos 1,600 copropietarios con título de propiedad inscrito en los registros públicos y preexistente al proyecto de Ramiro Prialé. Entraron con camiones y arrasaron nuestro campo de fútbol, vivero y árboles de más de 30 años", denunció un representante vecinal en declaraciones a La República.

Los residentes exigen una mesa de diálogo con las autoridades y el pago de una compensación justa en caso de que el terreno sea expropiado para la obra pública. Ante esta situación, el alcalde Rafael López Aliaga se pronunció, defendiendo la importancia de la autopista: "Tener una vía que te lleve al centro de Lima en 20 minutos es clave para millones de limeños. Oponerse a esto no tiene sentido. Hay que pensar en el bienestar general".

Extorsiones y amenazas: la obra en la mira de mafias criminales

Además de los conflictos por la expropiación, la construcción de la autopista enfrenta otro obstáculo grave: las amenazas de extorsión. El alcalde López Aliaga denunció que bandas criminales han intentado intimidar a los trabajadores de la obra, exigiendo pagos de hasta 100 mil soles a cambio de protección.

Incluso, advirtió que los delincuentes han amenazado con colocar artefactos explosivos en la maquinaria si no se accede a sus demandas. "No es normal que nos estén amenazando con granadas o con volar la maquinaria. Esto no puede seguir pasando en Lima", declaró el alcalde, exigiendo al Congreso y al Ministerio del Interior tomar medidas urgentes contra la extorsión y el crimen organizado.

¿Cuándo se terminará la autopista Ramiro Prialé?

A pesar de los desafíos, la Municipalidad Metropolitana de Lima estima que la ampliación de la autopista estará lista para finales del 2025. Si se cumplen los plazos, esta vía permitirá que los ciudadanos de Lima Este lleguen al centro en solo 20 minutos, mejorando la conectividad de la ciudad y reduciendo la carga vehicular en la Carretera Central.