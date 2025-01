El Ministerio del Interior identificó a las mafias que se encuentran en Lima Este, así como en otras partes de la capital, luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informara que los trabajadores de la obra de ampliación de la Vía Expresa Ramiro Prialé son extorsionados.

Esta autopista, que se extenderá desde el zoológico de Huachipa hasta Manchay, tiene como objetivo mejorar el flujo vehicular en la Carretera Central. Esta carretera está prevista para entrar en funcionamiento a finales de 2025. Sin embargo, las amenazas a los obreros podrían afectar el avance de la construcción. A continuación, se expondrá a detalle los actos intimidantes llevados a cabo por redes criminales, que buscan sembrar temor entre quienes participan en la obra.

La Municipalidad de Lima prevé que la Vía Expresa Ramiro Prialé estará lista a finales de 2025. Foto: Andina

Los detalles de las amenazas de la Vía Expresa Ramiro Prialé

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló detalles sobre las amenazas que enfrentan los trabajadores encargados del proyecto de la Vía Expresa Ramiro Prialé. Según el burgomaestre, un grupo de delincuentes extorsionan a los obreros, además les exigen dinero a cambio de protección. López Aliaga destacó la gravedad de la situación al señalar que estos criminales los amenazaron colocar artefactos explosivos en las obras, si no se les paga una cierta cantidad de dinero.

"No es normal que les estén poniendo granadas a la gente. No es normal, por ejemplo, que en la Vía Expresa Prialé nos estén amenazando a nosotros, la Municipalidad de Lima, con volarnos la maquinaria, si no les pagamos 100 mil soles. El día de ayer, señor ministro, en nuestra propia cara", dijo el burgomaestre López Aliaga.

Ante esta situación, López Aliaga hizo un llamado urgente a las autoridades del Congreso para que implementen medidas frente al aumento de delitos como la extorsión y el denominado "terrorismo urbano".

En Lima operan más de 200 organizaciones criminales, según el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció acerca de las extorsiones y otros actos delictivos que se registran en el país. El funcionario señaló que solo en Lima Metropolitana hay más de 200 bandas criminales instaladas.

"Aproximadamente, en Lima Norte tenemos 70 organizaciones criminales disputándose el control territorial, en Lima Este más de 100, y en Lima Oeste un número similar. Si hablamos de toda la ciudad de Lima, la PNP, en su análisis de inteligencia, ya ha identificado a más de 200 organizaciones criminales", declaró el ministro Santiváñez.

Asimismo, se manifestó acerca de denominar a la red criminal 'Tren de Aragua' como una organización terrorista, tal como lo califica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Si bien es cierto que el 'Tren de Aragua' es una de las organizaciones criminales declaradas por los Estados Unidos como organización terrorista, aquí en el Perú tenemos muchas más", señaló.

PNP captura a tres miembros de Tren de Aragua

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a tres sujetos que integran la red 'Tren de Aragua' en un operativo que llevó a cabo el sábado 25 de enero en el distrito de Los Olivos. El operativo se llevó a cabo en un local de masajes, ubicado en la avenida Alfredo Mendiola, además en una vivienda, que se encuentra en la avenida Universitaria. En estos lugares se capturó a las siguientes personas, que cumplían diversos roles en la banda criminal:

Carlos Eduardo Oraa Torres, de 20 años.

Axel Ernesto Sánchez Brito, de 30 años.

Victoria Winifer Geraldine Millen Idrogo, alias 'Lady', de 30 años.

Asimismo, las autoridades lograron rescatar a siete mujeres de nacionalidad extranjera que se encontraban retenidas por la organización criminal y eran víctimas de explotación sexual.