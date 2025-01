Más de 30 docentes que trabajaron en institutos públicos de Comas y Los Olivos reclaman pagos atrasados por cursos de verano

Más de 30 docentes de institutos públicos de Comas y Los Olivos han expresado su preocupación ante el prolongado retraso en el pago de las remuneraciones correspondientes a talleres de verano que impartieron hace más de dos años. A pesar de los reclamos y gestiones realizadas durante este tiempo, aún no han recibido una solución.

Retraso de pagos en instituto público de Comas

Alfredo Zegarra, ingeniero y docente, señala que en el verano de 2022 brindó clases de preparación académica realizada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini, ubicado en la av. Tupac Amaru, distrito de Comas. Menciona que los propios estudiantes pagaron su mensualidad para recibir el taller durante 3 meses. Asimismo, indica que el sueldo de los maestros oscilaba entre los S/1.500 a S/3.000, dependiendo de las horas.

"Es una pre que tienen los institutos para después postular y obtener una vacante (...) Necesitamos que se sepa en la comunidad que estamos siendo afectados un grupo grande de profesores y hasta este momento no se hace el pago", expresó en conversación con La República.

Al respecto, Lis Ricapa Naupay, directora del instituto Carlos Cueto Fernandini hasta el año 2024, menciona que son al menos 30 docentes, incluido personal administrativo, que son afectados por el retraso de pagos.

Explica que la mayoría del personal docente es contratado temporalmente para dictar este curso de preparación. Además, aclara que los pagos realizados por los estudiantes ya no se destinan al presupuesto del instituto, sino que son transferidos "al tesoro público" mediante la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, entidad adscrita al Ministerio de Educación.

Por ello, Lis señala que los pagos demoran debido a que el dinero debe ser transferido desde este órgano público. "Ese dinero ya no está como dinero del instituto, sino que pasa al sector público. Es el sector público que nos dice: 'no hay plata'", manifiesta.

Sin embargo, asegura que el instituto ha realizado los trámites necesarios para solucionar el pago de los maestros, "exigiendo que ese dinero debe pagarse porque efectivamente han trabajado y sería hasta un delito no pagarles". "Lo que falta es que el Minedu dé la autorización porque el presupuesto tiene que salir del MEF, hasta ahí llegamos nosotros", agrega.

Caso del instituto público de Los Olivos

Una situación similar enfrenta la profesora Jacqueline García Vargas, una de los 10 docentes que reclaman por el retraso en los pagos correspondientes a un curso de verano dictado en el instituto público Manuel Arévalo Cáceres de Los Olivos.

En una conversación exclusiva con La República, la docente detalló que las clases se impartieron durante los primeros tres meses del año 2023. Los salarios de los maestros fluctuaban entre S/2.500 y S/3.500 por docente.

La docente comenta que el instituto ya presentó la solicitud de pago para los maestros afectados, pero aún no reciben una respuesta. "Estamos sin comunicación, no hay respuesta, no sabemos qué ha pasado. Hemos escuchado que el Ministerio de Educación ha anunciado que no hay presupuesto", expresa. La profesora Jacqueline García ha llevado su reclamo por el retraso en los pagos a diversos medios de comunicación locales durante los últimos meses.

La República intentó contactar a una autoridad del instituto Manuel Arévalo Cáceres a través de sus canales telefónicos oficiales, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. Se continuará buscando declaraciones para ampliar esta información.