Varios exempleados de un centro médico denominado Medical Images SAC informaron que, luego de terminar con sus contratos de trabajo, no recibieron el pago de sus salarios, liquidaciones, gratificaciones y otros beneficios laborales, a pesar de cumplir con sus obligaciones cuando se encontraban en la empresa.

Uno de los extrabajadores señaló que ingreso a trabajar al centro de salud en el área de Comunicaciones durante más de un año. En esta compañía realizó diversas actividades relacionadas con la promoción de los servicios de la empresa. Sin embargo, decidió renunciar tras no recibir su salario por dos meses y al percatarse de la situación financiera crítica de la institución.

"Yo trabajé año y medio en el centro ecográfico relacionado a Inppares. A inicios del año antepasado hubo un problema interno que llevó a la quiebra de la empresa. Me deben dos sueldos, pero al resto de los empleados les deben entre tres, cuatro o incluso cinco meses de salario porque se quedaron hasta el final. Es decir, nos deben hasta cinco sueldos", declaró el exempleado.

Empresa prometió en vender edificio para pagar a trabajadores

Los empleados señalaron que la empresa les dijo a sus extrabajadores que vendería un edificio ubicado en Los Olivos para saldar las deudas.

"Hace poco, la excusa que tenían para no pagarnos era que debían vender un edificio en Los Olivos. Al parecer lo han vendido a precio remate, pero no nos han pagado", enfatizó uno de los trabajadores.

Incluso, revelaron que tras conversar con el gerente, este le informó que no se realizaría ningún pago a los empleados.

"Es una injusticia, porque por ley a los trabajadores se les paga primero, luego a los proveedores y después las deudas", agregó el denunciante.

Ante esta situación, los empleados exigen justicia y que se respeten sus derechos laborales. Además, informaron que denunciarán sus casos ante Sunafil.

Carta de exigencia de pagos

Un total de 9 trabajadores realizaron una carta para la empresa Medical Images S.A.C. En dicho documentos reiteran la exigencia de los pagos de sus liquidaciones correspondientes a los años de servicios trabajados, además de los sueldos pendientes, pagos de CTS, AFP, ONP.

"Viendo el inminente desalojo de la empresa y el quiebre de la misma, como trabajadores nos vemos obligados a manifestarle que tenemos derechos por el tiempo de servicios dado con fidelidad a la empresa Medical Images S. A. C.", se precisa en el documento.

Documento de pago de beneficios. Foto: extrabajadores

Empresa se pronuncia sobre caso

El gerente de la empresa Medical Images, Francisco Rojas, indicó que la compañía no tiene movimiento comercial desde el 2023 y que desde ese entonces se mantiene cerrada. En esa línea, informó que fue nombrado para liquidar la empresa.

"Las administraciones anteriores han generado una serie de deficiencias penal, civil y de deudas a terceros. Parte de los trabajadores están siendo perjudicados. Yo he sido nombrado el año pasado en febrero para llevar a la empresa a liquidar pero no ha tenido movimientos. INPPARES es uno de los accionistas y ha generado un contrato mutuo para pagarle al gerente general y para que liquide, porque lo único que se ha generado son deudas en el sistema", manifestó.

Asimismo, señaló que el inmueble de la empresa fue entregado en acción de pago a un acreedor que se encargado de cubrir solo los embargos judiciales. También, indicó que el inmueble había estado sujeto a cinco embargos por parte del Poder Judicial.

"Lo único que ha tenido es un inmueble que ha estado embargado ante el Poder Judicial. Cinco embargos. He querido vender ese inmueble a un precio razonable y desgraciadamente es inmueble estuvo a punto de ser rematado judicialmente por los mismos embargos que avanzaron. Indudablemente he tenido toda la voluntad de liquidar y pagar a los trabajares pero no se ha podido", indicó.

"Es un inmueble que se ha tenido que transferir con acción de pago con la finalidad de que no se pierda todo. Un remate judicial pierden todo. Desgraciadamente han perdido proveedores, han perdido instituciones públicas. Han perdido trabajadores, todo", añadió.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.