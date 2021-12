Anuncian que toque de queda para Navidad y Año Nuevo será a las 11 p. m.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que tras la presencia de los 12 casos de la variante ómicron en el Perú, se adelantará el toque de queda para Navidad y Año Nuevo a las 11 de la noche.

“Se va a establecer el toque de queda en el país a partir de las 11 de la noche, no va a ser a la 1 de la madrugada. Esto va a ser para Navidad y Año nuevo. No se van a cerrar fronteras, pero se va a tener que presentar no solo las dos vacunas, sino pruebas moleculares”, dijo a la prensa.

AMPLIAREMOS EN BREVE.