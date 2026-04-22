Chery impulsa la nueva movilidad en Perú con su tecnología Super Híbrida

Más autonomía, menor consumo y una conducción más eficiente: así funciona la nueva propuesta híbrida de Chery. Fuente: Difusión.

Más autonomía, menor consumo y una conducción más eficiente: así funciona la nueva propuesta híbrida de Chery. Fuente: Difusión.

El mercado automotriz sigue evolucionando. Hoy, ya no se trata solo de movilidad, sino de cómo esta impacta directamente en la eficiencia, sostenibilidad y experiencia de conducción.

Las nuevas soluciones híbridas y eléctricas son alternativas frente a los vehículos tradicionales. “Si bien es cierto, la electrificación todavía no es masiva en el Perú, creemos de que poco a poco va a ir creciendo, y para nosotros la introducción de nuestro primer auto super híbrido es importante y es un hito, sobre todo con la tecnología Chery Super Hybrid”, señaló Cecilia Riva, Manager de Chery durante el evento 'Chery Super Hybrid Tech Night'.

Tecnología Chery Super Híbrida

La propuesta de la marca integra un sistema de propulsión que combina un motor de combustión 1.5T con dos motores eléctricos, una transmisión híbrida dedicada y una batería de 18,3 kWh.

Modos de conducción:

Modo Eléctrico (EV): conducción urbana con cero emisiones, mínimo ruido y sin consumo de combustible.

conducción urbana con cero emisiones, mínimo ruido y sin consumo de combustible. Modo Híbrido (HEV): el motor de gasolina impulsa el vehículo o recarga la batería, extendiendo la autonomía.

El evento de lanzamiento contó con la participación de parte del equipo de Chery Perú. Fuente: DIfusión.

Pensado para el uso real del conductor

“A lo largo de estos últimos años hemos introducido en el mercado productos que se ajustan al consumidor peruano. La introducción de un auto híbrido obedece a la necesidad de entrar en tecnologías más sostenibles, entrar en innovación, en electrificación, pero pensado en el cliente peruano”, comentó Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

En la práctica, esto se traduce en:

Mayor eficiencia en tráfico urbano

Autonomía extendida en viajes largos

Carga sencilla desde el hogar

Características destacadas del Chery Super Híbrida

La tecnología llega al país integrada en la Tiggo 8 CSH, una SUV de tres filas orientada al uso familiar, que combina espacio, confort y alto rendimiento.

Más de 320 HP de potencia combinada

Hasta 80 km en modo 100% eléctrico

Autonomía total de hasta 1.200 km

Este equilibrio entre potencia y eficiencia permite afrontar tanto la ciudad como trayectos largos con confianza.

Beneficios que acompañan la innovación

Como parte de su propuesta, la marca incorpora beneficios que refuerzan la confianza del usuario:

Garantía de motor de por vida

8 años de garantía en el sistema híbrido

Red de servicio a nivel nacional

El nuevo vehículo cuenta con potencia y eficiencia. Fuente: Difusión.

A ello se suma un precio competitivo dentro de su segmento: desde US$34.490 con bono de lanzamiento (precio de lista de US$36.990), además de opciones de financiamiento y mantenimiento incluido por dos años.

Una nueva etapa para la movilidad en el Perú

Con casi 30 años de trayectoria, presencia en más de 80 países y más de 18 millones de usuarios, Chery se posiciona como una marca consolidada a nivel internacional. En Perú, cuenta con cerca de 20 años de operación.

Además, su propuesta se respalda en reconocimientos globales, como los 14 premios otorgados por J.D. Power en satisfacción al cliente.

“La estrategia de Chery irá evolucionando acorde al mercado. El lanzamiento de la tecnología super híbrida para nosotros es un hito y es la primera piedra para poder empezar a trabajar en tecnologías sostenibles”, finalizó Riva.

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