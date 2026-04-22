Es falso que Pedro Castillo haya pedido votar por Keiko Fujimori desde prisión: imagen fue editada

LO FALSO:

Pedro Castillo pidió votar por Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

El exjefe de Estado mostró su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez.

En la imagen se modificó el símbolo del partido que el expresidente sostenía originalmente en sus manos.

En redes sociales se ha difundido una imagen en la que se afirma que el expresidente Pedro Castillo hizo un llamado a votar por Keiko Fujimori, mientras sostiene una hoja con el logo del partido Fuerza Popular. Sin embargo, esta afirmación es falsa. En realidad, Castillo expresó, desde el penal de Barbadillo, su respaldo al candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas entre el domingo 12 y lunes 13 de abril. Además, en la fotografía se alteró el símbolo del partido que sostenía el exmandatario.

Imagen fue manipulada

En Facebook circula una fotografía en la que se sostiene que Pedro Castillo denunció una supuesta “apropiación cultural” por parte de Roberto Sánchez e invocó a votar por Keiko Fujimori. No obstante, la imagen ha sido alterada. El pronunciamiento original del exjefe de Estado tuvo lugar durante una audiencia judicial ante el juez supremo Juan Checkley Soria, en la que, el 8 de abril, cuatro días antes de las elecciones generales, instó a la ciudadanía a respaldar al candidato de izquierda.

"Usted puede tener preso a una persona, pero no una voluntad popular y esto solamente se va a cambiar, señor juez, cuando el domingo 12 de abril el pueblo peruano haga una elección correcta marcando el símbolo de Juntos por el Perú", indicó. Ante estas declaraciones, el magistrado interrumpió la audiencia al advertir que el exmandatario estaba realizando proselitismo político.

Imagen verdadera del exmandatario mostrando su apoyo a candidato presidencial de JP. Foto: Facebook

Alteración del símbolo partidario y atribución errónea

Asimismo, se verificó que la hoja que Castillo sostiene en la imagen viral fue manipulada digitalmente. En la versión original, el documento mostraba el logo de Juntos por el Perú, no el de Fuerza Popular.

Comparación entre símbolo entre ambos partidos políticos. Foto: Facebook

Finalmente, la publicación también atribuye falsamente su autoría al portal periodístico independiente Wayka. Sin embargo, tras revisar sus canales oficiales, se constató que dicho medio no ha difundido ningún contenido relacionado con la supuesta declaración del expresidente.

Conclusión

Circula en redes una imagen falsa que atribuye a Pedro Castillo un llamado a votar por Keiko Fujimori. En realidad, desde el penal de Barbadillo, el exmandatario expresó su respaldo a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, previo a las elecciones. Asimismo, en la fotografía se alteró el símbolo del partido que sostenía y se sacó de contexto una declaración hecha en una audiencia judicial. También la publicación atribuye erróneamente su autoría al medio Wayka, que no difundió dicho contenido.

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