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Política

Jefe interino de la ONPE asegura que seguirá con el plan de trabajo de Corvetto: "Nosotros tenemos un cronograma aprobado"

Pachas destacó que se implementarán mejoras para evitar fallas logísticas en la segunda vuelta, después de los problemas ocurridos en la primera.

Funcionarios de la ONPE participaron en conferencia de prensa | Foto: Grecia Infante / URPI-LR
Funcionarios de la ONPE participaron en conferencia de prensa | Foto: Grecia Infante / URPI-LR

El nuevo jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la renuncia de Piero Corvetto, aseguró que el trabajo continuará conforme a lo programado. Asimismo, indicó que se ceñirá al cronograma electoral vigente, que establece que la segunda vuelta se realizará el 7 de junio.

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“A pesar de la salida de Piero Corvetto, nosotros tenemos que continuar con el trabajo. Es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a todos los trabajadores que hacen posible la jornada electoral”, declaró Pachas durante una conferencia de prensa.

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Antes de presentar su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Piero Corvetto aprobó el plan operativo para llevar a cabo la segunda vuelta electoral.

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Pachas señaló que su equipo viene implementando mejoras para evitar que las fallas logísticas registradas el 12 de abril se repitan en una eventual segunda vuelta. El jefe interino de la ONPE estuvo acompañado por Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional, y Elar Bolaños, secretario general de la ONPE.

“Estamos adoptando medidas correctivas en distintas áreas con la finalidad de brindar un mejor servicio electoral de cara a la segunda elección presidencial. En este momento sería imprudente señalar quién o qué persona podría ser retirada. En los próximos días comunicaremos oficialmente cualquier decisión”.

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Bernardo Pachas: “Queremos cerrar este viernes los resultados presidenciales”

En otro momento de la conferencia, el jefe interino de la ONPE indicó que espera tener listos los resultados presidenciales de la primera vuelta para este viernes.

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“Queremos cerrar este viernes los resultados presidenciales con las actas procesadas, que es diferente a las actas computadas. Luego vendrá la revisión en primera instancia de los Jurados Electorales Especiales y, de haber impugnaciones, estas serán evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones”.

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