José Balcázar y Luis Arroyo proponen que las FF.AA custodien el material electoral en la segunda vuelta

José María Balcázar y el primer ministro, Luis Arroyo, propusieron que, en la segunda vuelta presidencial, el material electoral sea resguardado por la Fuerzas Armadas (FF.AA).

“Entiendo que las Fuerzas Armadas sí podrían hacerse cargo de la distribución y recojo del material electoral en la segunda vuelta, pero eso depende del Jurado Nacional de Elecciones. Para eso está el JNE, no para que esté en vitrina”, indicó el presidente.

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Añadió que dialogarán con dicha institución el eventual resguardo de las FF.AA.

“Lo que le puedo decir y asegurarles es que cuando ha intervenido las Fuerzas Armadas en este tema nunca ha habido ninguna queja. Entonces, si el JNE lo determinara, nosotros estamos prestos para dirigir esa convocatoria para que no haya ningún tipo de duda, pero eso como le digo, no es competencia del Ejecutivo”, indicó.

Luis Arroyo: “Años atrás las FF.AA se encargaban de custodiar el material electoral”

Por su parte, Arroyo respaldó esta postura y dijo que en procesos anteriores sí se admitía el apoyo de las FF.AA.

“Años atrás, los que se encargaban de custodiar las ánforas desde los almacenes de la ONPE hasta los lugares de votación, eran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Hoy, debido a normas emitidas por las instancias electorales, solo es la Policía Nacional la encargada de dar seguridad a los vehículos que trasladan las ánforas y equipamiento que se utiliza en los centros de votación y que están a cargo de la ONPE", mencionó el primer ministro.

"Vamos a coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones para ver que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la Policía Nacional en el cuidado de las ánforas”, añadió.

Jefe del JNE desmiente a la ONPE y asegura que cédulas abandonadas no fueron resguardadas

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, desmintió el comunicado de la ONPE y sostuvo que el material electoral abandonado no contó con resguardo, lo que habría roto la cadena de custodia que requieren estas cédulas durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Según indicó, el vehículo en el que se trasladaban las cajas no tenía presencia policial ni fiscalización, en contradicción con la versión oficial del organismo electoral.

La cadena de custodia es el conjunto de controles que garantizan la seguridad del material electoral desde su salida hasta su entrega final. Este proceso exige supervisión permanente, registro de traslado y resguardo por parte de autoridades. Burneo precisó que, de acuerdo con la información recogida por el propio JNE, el taxi involucrado no contaba con ningún tipo de control, lo que expone una grave falla en la cadena de custodia del proceso electoral.

