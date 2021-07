Coronavirus en Perú: lanzan vacunatón para llegar a los que no se inmunizaron

Luego de que La República diera a conocer que un millón 131 mil 870 adultos mayores de 60 años aún no reciben ni una dosis de la vacuna contra la COVID-19, el Ejecutivo dispuso lanzar una campaña de vacunación masiva con el fin de llegar a las personas que se hallan rezagadas u omisas a la inmunización.

En el caso de Lima, se inicia este sábado 10 de julio en diez grandes centros de atención como la Costa Verde y algunos parques zonales. Lo mismo se hará posteriormente en las principales ciudades del país.

En estas jornadas se atenderá a los mayores de 60 años que no completaron su vacunación (segunda dosis) o no recibieron ninguna dosis. También se inmunizará a los grupos etarios de menor edad, en este caso a los de 50 años.

Otra estrategia a aplicar es la visita casa por casa con la ayuda de brigadas de vacunación para llegar hasta estos adultos que aún no han sido protegidos.

“Parte del vacunatón tiene ese objetivo: que todos los que no se vacunaron por A o B razones vayan fácilmente a los centros de vacunación”, dijo el lunes el ministro Óscar Ugarte.

En los puntos elegidos se ampliarán los horarios y el número de brigadas de atención.

Al respecto, la exdirectora del Programa Nacional de Inmunización María Ana Mendoza señaló que el Minsa hace bien en priorizar las grandes ciudades para avanzar con las poblaciones más grandes, y luego deberá ir a las zonas más alejadas donde hay menor densidad poblacional.

“Se debe priorizar el mayor grueso de la población en las ciudades, en cambio en las zonas alejadas el riesgo de contagio no es tan alto, no hay tanto contacto cercano, pero eso no quiere decir que las dejamos de lado, luego vamos por ellos. Primero se va cerrando la vacunación en zonas con más densidad poblacional”.

Recomendó que para llegar al millón de omisos se debe articular con otros sectores como el Midis, el cual tiene mapeados a todos los adultos mayores a través de Pensión 65 y este mismo ministerio también brinda ayuda del Estado a través de las embarcaciones PIAS, las cuales llegan a zonas alejadas del país. Asimismo, dijo que se debe articular con el Ministerio de Cultura para entender la cosmovisión de los pueblos indígenas con ayuda de los antropólogos.

En tanto, el virólogo Juan More Bayona advirtió que es importante saber dónde está localizado ese millón de adultos mayores que siguen siendo susceptibles al virus y pueden hacer formas graves de la enfermedad.

“¿Puede generarse un brote? Va a depender mucho de la población vacunada. Si yo tengo una proporción de estos adultos mayores en un distrito en el que el resto de la población no está vacunada, el riesgo es mayor; pero si esa proporción está localizada en un departamento donde la cobertura de vacunación es mayor, el riesgo disminuye. Va a depender de cómo está distribuido ese millón de individuos que no están inmunizados”, refirió.

A pie. Se visitarán las casas para atender a los vulnerables. Foto: difusión

Miedo es la razón del ausentismo

En Arequipa, el miedo es el principal factor de que muchos adultos mayores no se hayan vacunado. Según la Geresa, el 20% de esta población aún no se ha inmunizado y se retrasará hasta fines de julio la culminación de la inmunización. En la región, muchos no regresaron para recibir su segunda dosis.

El decano del Colegio Médico, Miguel Palacios, precisa que debe haber una estrategia comunicacional para que la población se vacune.

También dijo que lo óptimo es acabar con el 30% de los adultos mayores que están sin vacunar o que les falta segunda dosis y luego avanzar con los más jóvenes para evitar más rezagados.

