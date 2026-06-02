Artistas le dicen "no" a Trump: la mayoría de músicos contratados para el 250 aniversario de EE.UU. cancelaron sus conciertos

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El cartel de presentaciones de uno de los eventos más esperados de Estados Unidos se cayó en protesta contra Donald Trump o, por lo menos, por tener un tinte partidista. El presidente se pronunció al respecto y calificó a los involucrados como "artistas de tercera categoría".

Se trata de la serie de conciertos en el marco del Freedom 250, que celebra la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El cartel de este año incluía a Martina McBride, The Commodores, C+C Music Factory, Young MC, Morris Day y Bret Michaels (de Poison), entre otros. Sin embargo, tan pronto como se anunció, varios artistas comunicaron la cancelación de sus respectivas presentaciones.

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"Nuestra música siempre ha sido nuestra voz y elegimos no afiliarnos públicamente a ningún partido político en concreto. Apoyamos todo lo que contribuya a mejorar la vida de todos los estadounidenses", escribió en sus redes sociales la banda The Commodores.

Por otro lado, la aclamada estrella de la música country, Martina McBride, explicó que canceló su participación al enterarse de la relación directa del evento con Trump. "Se presentó la oportunidad de actuar en un evento no partidista, pero resultó ser engañoso", escribió, y agregó que hizo varias preguntas antes de firmar su contrato, pero que luego el evento se desvirtuó. "Era una forma estupenda de celebrar a los estados y de reunir a la gente como solo la música puede hacerlo. Las cosas empezaron a cambiar y lo que nos dijeron, de hecho, no es lo que está sucediendo".

Aún hay cantantes que se mantienen en el programa, como Vanilla Ice. El rapero, quien ha mostrado su apoyo a las políticas de Donald Trump, fijó su postura: "Está orgulloso de ayudar a celebrar el 250º aniversario de Estados Unidos. Todo el mundo es bienvenido a asistir y celebrar el cumpleaños de Estados Unidos y nuestra libertad", declaró un representante del artista a la agencia Associated Press.

Al conocerse las cancelaciones, Rachel Reisner, portavoz de Freedom 250, afirmó que la organización mantiene su compromiso. "Respetamos el derecho de cualquier artista a tomar sus propias decisiones, y nuestras puertas permanecen abiertas para cualquier intérprete que desee formar parte de la celebración de los 250 años de libertad, cultura y unidad estadounidenses. Hay demasiado que celebrar de esta gran nación como para permitir que el ruido y la división nos distraigan del increíble momento que tenemos por delante", expresó en un comunicado.

Un mitin alternativo

Tras cuestionar a los artistas que cancelaron sus conciertos, el presidente Donald Trump sostuvo que podría reemplazar esos shows por alguien "incluso más popular que Elvis", o simplemente cancelar el festival de música.

"Estoy pensando en traer al número uno en atracción en cualquier parte del mundo… Donald J. Trump", afirmó. El mandatario propuso un mitin en el mismo lugar bajo el lema Make America Great Again (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande). "Deberíamos tener una gran manifestación para el 250 aniversario, en lugar de tener cantantes sobrevalorados a quienes nadie quiere escuchar, cuya música es aburrida y que, sin embargo, no hacen más que quejarse", escribió.

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Donald Trump también se refirió al dictamen que rechaza que el Kennedy Center lleve su nombre. El juez Casey Cooper bloqueó el cierre del centro para su renovación. "Cancélenlo, igual que cancelé mi participación en el fallido e inseguro Kennedy Center, porque un juez federal corrupto y con muchos intereses contrapuestos dijo que no debería permitírseme invertir mi tiempo y dinero para hacer que el centro sea más grande, ¡de hecho, mucho más grande de lo que jamás fue! También habría sido bueno ver a un sindicato republicano/demócrata revivirlo".

Al cierre de esta edición, Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, envió el siguiente comunicado a CNN: “Como el visionario detrás de la Gran Feria Estatal Americana, nos complace anunciar que el presidente Trump dará inicio personalmente a esta celebración histórica el miércoles 24 de junio en una ceremonia de apertura para conmemorar el 250º cumpleaños de Estados Unidos”.