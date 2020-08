Pacientes con COVID-19 en Arequipa abusan de la automedicación

Elmer Mamani

La desesperación por ganarle al coronavirus está ocasionando una desmedida automedicación entre los infectados. El Hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza es testigo de esto. El 80% de pacientes que acude al establecimiento ya han probado ivermectina, hidroxocloroquina, corticoides y hasta dióxido de cloro. Ingerir este coctel de fármacos complica más el tratamiento de los pacientes, revela el jefe de Triaje del nosocomio, Mijaíl Villar Mercado.

El galeno indica que los contagiados no están acudiendo a un control temprano apenas se manifiestan los primeros síntomas y llegan con la enfermedad severa o moderada. Villar comprobó que hay abuso de la ivermectina. Sostiene que una o dos dosis del antiparasitario no daña, pero si se supera este número, puedan ocasionar problemas. “Están tomándola indiscriminadamente, en dosis no recomendadas y por muchos días”, manifiesta.

Villar confiesa que en el Honorio Delgado están dejando de usar el gotero. Uno porque el propio paciente ya lo ingirió y dos porque últimos estudios indican que no es muy útil.

Otra sustancia a la que recurren es al dióxido de cloro, sustancia no permitida para tratar el coronavirus por el Ministerio de Salud (Minsa). Villar sostiene que agrava la enfermedad, porque el dióxido daña el hígado, lo que también hace el coronavirus. “Los que ingresan al hospital llegan con alteraciones hepáticas o alteraciones en los intestinos por el dióxido”.

Pero más que todo se automedican con antibióticos, corticoides en las etapas iniciales de la enfermedad. La irracionalidad también va con el suministro de anticoagulantes. Todo esto dificulta el tratamiento del paciente porque ya viene con funciones alteradas en diversos órganos. “Si usan antibióticos, nosotros tenemos que modificarlos, ponerles similares dosis o más fuertes, lo que ocasiona efectos colaterales. Hacen que hagamos más exámenes, controles tratando de compensarlos”, relató Villar.

El galeno indica que la principal arma ahora es el oxígeno. Sostiene que pacientes de 80 a 85 años les han dado de alta porque les suministraron el oxígeno oportunamente. Es decir es el propio organismo que vence a la infección.

Riesgo en obesos

Villar días atrás reveló que el 99% de personas llegan graves o moderadas. Uno de los factores es la pasividad en actuar. El médico indica que acuden tras una semana o 10 días de iniciarse los síntomas. Otro factor son las comorbilidades. Villar subraya la obesidad o sobrepeso como una de las principales ya que de cada 10 pacientes 8 o 9 tienen este problema. “Así sea un obeso joven, tiene las mismas posibilidades de complicarse a grave como un adulto mayor”.

Del sobrepeso, le sigue la diabetes, hipertensión y otros. Recomendó a los ciudadanos acudir al hospital si su nivel de saturación es menor a 93. Si es 94 o 95 puede a acudir a un centro de salud de atención primaria. El seguimiento del cuadro clínico es fundamental, sostuvo.v

39 muertes más y 1739 recuperados en Arequipa

Las dos caras de la pandemia en Arequipa. Por un lado la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, reportó el fallecimiento de 39 personas en un solo día. Con ellos la cifra total de decesos por el coronavirus es de 1288 pérdidas.

Mientras que sigue el alto número de pacientes recuperados. Los últimos en superar la enfermedad fueron 1 739, llegando la cifra acumulada a 42 mil 208 hasta el momento en los diferentes establecimientos de salud.

En tanto los nuevos contagios sigue siendo alta y esta vez sobrepasó al número de recuperados. Se realizaron 7 998 nuevas evaluaciones de las cuales 1 964 son portadores del virus. Es decir el 22% de los pacientes tamizados.