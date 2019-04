cRÓNICA DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

“Yo le dije que el bus olía a gasolina, que olía muy fuerte en la parte de atrás pero el hombre (chofer) no me hizo caso, seguía metiendo bultos en la bodega y en eso, de un momento a otro, vi que empezó el fuego. Intenté subir pero ya no pude”, narra entre lágrimas José Alberto Olivos Fernández al evocar la tragedia que le arrebató a su esposa, Rosa Sipión Rentería (57), sus hijos Alex (21) y Fanny (32), y sus tres nietos de 3, 4 y 7 años.

El acongojado padre de familia estaba a unos minutos de iniciar su viaje de retorno al caserío de El Espinal, en Chiclayo, tras haber asistido junto a su familia el sábado por la noche al matrimonio de su hijo “Chepito”, suboficial de la Policía, quien los acompañó al terminal informal Marco Polo sin imaginar el fatal desenlace.

La impotencia se apoderó de ambos al ver cómo pasaban los segundos y sus seres queridos no aparecían tras quedar atrapados en la escalera del bus de placa C4L-966 de la empresa de transporte Sajy Bus que en unos segundos se llenó de humo negro, intoxicando a los pasajeros y haciéndoles perder el conocimiento.

En el segundo piso también viajaban los abogados David Huilca Suclupe (46) y Rosa Anaya Díaz (57). Los esposos cuentan que también sintieron el fuerte olor a gasolina en el bus mientras esperaban en los asientos 1 y 2, pero que lograron salir gracias a que el primero no dudó en ayudar a su esposa al percatarse del fuego.

“Al retornar de los servicios higiénicos del terminal sentí un fuerte olor a gasolina u otro combustible y ahí mismo empiezan a gritar ‘¡fuego!’. No sabía qué pasaba cuando David me jaló hasta la escalera. Ahí salvé mi vida porque si él no me jala me moría”, cuenta Rosa Anaya, sobreviviente del bus.

Los choferes

Cerca del mediodía de ayer, José Quintana Barturén y Rodolfo Silva Coronado, choferes del bus, participaron en una inspección técnica policial en el lugar de los hechos, en Fiori, donde negaron que transportaran combustible.

Por su parte, el jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado, coronel Víctor Montoya, señaló que el foco donde se inició el fuego estaba en la parte posterior del bus, en la zona que forma parte del aire acondicionado. Sin embargo, evitó precisar si ocurrió por un desperfecto eléctrico o por la presencia de combustibles. Durante la diligencia, los peritos recogieron una caja metálica del sistema del aire acondicionado. Asimismo, tomaron muestras de los asientos del segundo piso y el baño para descartar la presencia de algún combustible.

Situación de los heridos

Carlos Torres llegó el domingo por la noche hasta el terminal Marco Polo para embarcar a Lila, su hermana. Ella, una mujer de 38 años que trabaja como profesora en Chiclayo, había pasado el último fin de semana en Lima.

Al llegar a casa, Carlos oyó la noticia que nunca hubiese querido: el bus donde dejó a su hermana se había incendiado.

“Gracias a Dios un efectivo policial salvó a mi hermana, quien fue encontrada tirada en la escalera del bus. Él la sacó del fuego”, relata.

Lila permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia y su pronóstico es reservado.

Según informó la ministra de Salud, Zulema Tomás, el diagnóstico de la paciente es daño pulmonar por inhalación de monóxido. Aunque su piel está intacta, tiene quemaduras en las vías aéreas, sobre todo en el lado derecho, por lo que se encuentra conectada a un ventilador mecánico.

Lila es uno de los seis heridos que aún permanecen en centros de salud. Su estado es crítico. Los otros cinco son atendidos en la clínica Jesús del Norte, en Independencia.

En informalidad

“Fue un hecho fortuito que pudo haberse presentado en cualquier terminal. Probablemente si hubiese habido más apoyo o ayuda, pero estoy seguro de que no se pudo haber evitado”, asegura Wilder Ambia, presidente de la Asociación de Transportistas Interprovinciales del Perú, al referirse a la tragedia ocurrida.

Ambia explica que hace un mes el municipio de San Martín de Porres les negó a 60 empresas de buses el permiso para continuar funcionando. A raíz de ello salieron a las calles para vender los pasajes.

Al oír esta explicación, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran) ordenó la paralización de las actividades de la empresa Sajy Bus por un plazo de 90 días.

“Aparentemente es una suma de informalidades, sumada a la negligencia de algunas personas que estarían transportando combustible”, dijo Julio Chávez, alcalde de SMP, quien agregó que el municipio nunca autorizó el funcionamiento del espacio donde ocurrió el siniestro.

Por su parte, Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, dijo que el procurador de su sector formulará denuncia penal contra el representante legal de la empresa Sajy Bus.

En tanto, el Indecopi informó que verificará el cumplimiento de las normas de protección al consumidor por parte de la empresa Sajy Bus. La Positiva Seguros indicó que cubriría los daños al considerar la magnitud de los hechos.❖