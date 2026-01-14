Sicario juvenil: “me ofrecieron S/1.000, mi mamá estaba enferma y era cumpleaños de mi hermana”

Carabayllo, uno de los distritos limeños más inseguros del Cono Norte, sigue sumida en la conmoción tras el asesinato de Odar Olarte Mercado (40), trabajador de la ladrillera Pirámide. Un mes antes, el jefe de seguridad de esa empresa, Carlos Alberto Flores Zegarra (57) también había sido victimado a tiros, en Puente Piedra.

Anoche, la policía capturó a un sicario juvenil de la banda criminal ‘Los Injertos de Puente Piedra’, autor de los disparos que acabaron con la vida de Odar.

La confesión de Saulo Gil Manuyama (20), alias Chino, reveló cómo funcionaba la organización delictiva, sus métodos y las fallas de seguridad que facilitaron el crimen.

El ‘Chino’ se ha convertido en una pieza clave de la investigación que busca desentrañar las responsabilidades detrás del ataque registrado el 18 de diciembre cuando el trabajador retornaba a su casa, en Carabayllo.

Según información obtenida por La República, este delincuente juvenil que fue capturado en la Plaza Mayor de Puente Piedra, frente a una dependencia policial, relató en detalle cómo se estructuró la operación, lo que ya ha llevado a las autoridades a ejecutar operativos y avanzar en el caso.

En su testimonio preliminar, relatado ante el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el sicario confesó que aceptó dispararle al ‘pata’ porque ese día su mamá estaba un poco mal (de salud) y era cumpleaños de su hermana.

-¿Cómo te llamas?

Saulo Gil Manuyama.

-¿Natural de dónde eres?

De Loreto.

-¿Hasta qué años has estudiado?

Hasta tercero de secundaria.

-¿Has tenido problemas con la policía?

Si, pero pagué mi condena.

-¿Dónde estuviste cuando eras menor?

En Maranguita (Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima).

-¿Por qué motivo?

Por robo.

-¿Y, de adulto?

En el penal de Lurigancho,

-¿Por qué motivo?

También por robo.

-¿Qué pasó esa noche?, ¿qué hiciste?

No estaba en mis cinco sentidos. Mi mamá está un poco mal (de salud) y era cumpleaños de mi hermana.

-¿Qué pasó?

Me dijeron del ‘pata’ (víctima) nomas.

-Pero, ¿qué hiciste?

Dispararle nomas al ‘pata’.

-¿Con que arma?

Con el arma de fuego que me dieron.

-¿Cuántos disparos hiciste?

Siete.

-¿Dónde fue el lugar?, ¿una empresa, una tienda, una ladrillera?

Una losa había. La ladrillera estaba más abajo, a unas tres cuadras.

-¿Qué distrito es lugar?

Debe ser Carabayllo.

-¿Y tú de dónde eres?

De Ventanilla.

-¿Y en que te movilizaste?

Me recogieron en una ‘lineal’ (motocicleta).

-¿Y la ropa que tenías puesta ese día?

Lo quemamos en un descampado.

ESTUVO DIEZ VECES DETENIDO

“A mí me ofrecieron 1.000 soles por dispararle”, declaró el joven sicario que desde el 2021 al 2025 estuvo 10 veces retenido y detenido por robo agravado y delito contra la seguridad pública.

De acuerdo a la Policía, el 10 de noviembre, delincuentes a bordo de una moto hicieron 10 disparos a un vehículo en Puente Piedra donde falleció Carlos Flores Zegarra. El 4 de diciembre también dispararon 8 tiros contra el automóvil donde resultó herido Jhonny Slim Pérez Ramos (43). Y el 18 de diciembre asesinaron a Odar Olarte.

El sicario detalló que lo contactaron días antes de este último crimen con instrucciones precisas. A través de una moto fue trasladado al lugar donde se le proporcionó un arma y se le indicó el procedimiento a seguir.

El ‘Chino’ ofreció un relato detallado del atentado, desde la manera en que fue reclutado hasta la ejecución del ataque. Según aseguró, tras identificar al trabajador le disparó siete veces antes de emprender la huida.

Según la policía, el delincuente a sueldo había estado en la zona por lo menos una hora antes del ataque, monitoreando el lugar y esperando el momento.

La narración del ‘Chino’ permitirá identificar a otros involucrados en el ataque, incluyendo al autor intelectual y a la persona que lo acompañó en la moto antes, durante y después de cometer el crimen.

De acuerdo a información obtenida por La República, tras los avances de la investigación, las autoridades vienen realizando operativos para recopilar pruebas y continuar con el proceso de captura de los responsables.

Odar había relatado a uno de sus hermanos que temía por su vida, pues según afirmó los dueños de la empresa dónde trabajaba eran extorsionados y no les brindaban garantías ni seguridad.