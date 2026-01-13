HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Más de 320 empresas y 22.000 unidades de transporte, como buses y combis, paralizarán por 24 horas. Asimismo, varias vías de la capital serán escenario de movilizaciones.

Transportistas realizan paro total en Lima y Callao por ola de criminalidad
Transportistas realizan paro total en Lima y Callao por ola de criminalidad | La República | Carlos Felix

Los distintos gremios de transportistas realizarán una nueva jornada de protesta este miércoles 14 de enero en Lima y Callao. El paro de transporte será total y responde a ola de criminalidad que afecta al sector, marcada por casos de sicariato, extorsión y cobro de cupos. Se prevé la participación de más de 320 empresas, las cuales paralizarán completamente sus operaciones.

Según los gremios, más de 22.000 unidades, entre buses, cústers y combis, dejarán de circular durante 24 horas. Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, organización que agrupa a las principales líneas de Lima, informó que se espera una movilización bajo la modalidad de “hombre-máquina” en las principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho.

¿Qué líneas de transporte público no saldrán a trabajar?

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, anunció que el 100 % de las empresas de transporte formal no operarán ese día. “Si vamos a reclamar es porque todos estamos afectados. Hay un clamor popular. Por ello nos hemos unido todos los gremios de Lima”, afirmó tras reunirse con el presidente interino José Jeri y otras autoridades.

Entre las principales líneas de transporte que acatarán el paro del miércoles 14 de enero se encuentran:

  • La 50
  • El Rápido S.A.
  • Transporte Huáscar S.A.
  • Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.
  • Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)
  • Vipusa
  • Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.
  • Urbanito
  • Empresa de Transportes Nueva América S.A. 
  • Chosicano
  • Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.
  • E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)
  • Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

¿Qué exigen los transportistas?

El vocero de Transportes Unidos señaló que el paro se mantiene pese a las reuniones sostenidas con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, debido a que no se han adoptado medidas concretas frente a la violencia. Los gremios aseguran que en lo que va del año se han registrado hasta 10 ataques contra unidades de transporte.

Según Martín Ojeda, uno de los principales problemas es la falta de presencia policial en horarios críticos, especialmente en las mañanas y noches. Esta situación, explicó, se agravó tras los recientes cambios en las jefaturas policiales, que dejaron a varias comisarías y Depincris sin responsables.

Además, los transportistas exigen la reglamentación de la Ley N.° 32.490 para otorgar apoyo a los familiares de choferes asesinados y piden que se haga cumplir la prohibición de dos personas en una motocicleta.

