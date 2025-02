Es prematuro poner las cartas sobre la mesa, pero no ir barajándolas. Acción Popular, el partido político con más de 200 mil militantes, deberá definir este año en sus comicios internos cuál será su carta para la campaña presidencial por las elecciones generales del 2026.

Su secretario general Juan Abad contó a La República que en el bolo de opciones están sus correligionarios Víctor Andrés García Belaúnde, Manuel Merino, Alfredo Barnechea, Higinio Torres y Edwin Martínez.

“Todos tienen aspiraciones”, agregó Abad. Debido a su cargo, no puede adelantar opinión y menos su preferencia.

El congresista acciopopulista Martínez considera que en las regiones la población lo considera presidenciable. “De pronto, cuando uno ve que tiene cierta opción, se traza metas. Yo he percibido en diferentes sectores que a donde voy, me reciben bien”, respondió a este diario.

Pero algunos episodios de su labor parlamentaria dicen lo contrario. El 21 de marzo del 2023, protagonizó una pelea con un ciudadano a su salida del Consejo Regional de Arequipa y el 25 de junio del mismo año, en un evento en Apipa, fue expulsado y la Policía tuvo que intervenir para salvaguardarlo.

Otro interesado, pero más experimentado, es el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, conocido como “Vitocho”. “Estoy dispuesto, pero no es una autoelección (…). Fui candidato a la presidencia en el año 2000 y no era mi momento”, dijo. Ahora considera que sí lo es.

“Si soy candidato del partido, no seré un candidato solo. Tendré que enarbolar las banderas del partido, que son las de siempre: seguridad e infraestructura. Acción Popular es el partido de la infraestructura”, enfatizó García Belaúnde.

Su correligionario Higinio Torres, es otro de los acciopopulistas que busca ser candidato. “Es necesario que vengan generaciones nuevas”, aseguró. Torres propone, en caso sea elegido como postulante a la presidencia y gane las elecciones, revisar contratos de concesión. “Muchos de ellos están próximos a vencer y no han funcionado”, sostuvo.

Pero, además, plantea que el Estado peruano deje de financiar la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Ese presupuesto tiene que ir a hospitales. Sí, claro (eso significa) retirarnos en la práctica”, afirmó.

Se le recordó que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha planteado dejar de financiar a la OMS e Higinio respondió: “Él tendrá sus argumentos”.

Quien también desea ser precandidato es Barnechea. “Miren, yo creo que sí porque, además, yo gano la presidencia y porque al frente no hay ningún candidato presidencial que pueda enfrentarse a mí a discutir sobre el Perú”, dijo a RPP.

En las elecciones del 2016, Barnechea fue candidato presidencial de Acción Popular. Quedó en cuarto lugar en la primera vuelta, tras Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza.

En los comicios del 2021 lanzó su precandidatura, pero luego se retiró. Al final, en ese proceso, fue Lescano el candidato, pero no pasó a segunda vuelta.

La opción de Manuel Merino, en tanto, aunque es mencionada por Abad, todavía no es confirmada por el excongresista. “Quien está pegado al partido e hizo público su deseo es Alfredo Barnechea. Después, el resto de posibles candidatos, como el caso mío, no hay una decisión tomada. Por mucho madrugar no amanece más temprano”, dijo el 4 de julio del año pasado.

Este diario buscó entrevistarlo, pero no respondió las llamadas por WhatsApp.

Así avanza el partido de la lampa. Las elecciones internas en esta agrupación serán reñidas.

Acción Popular acordó no participar con alianzas

El excongresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, informó que, por acuerdo del partido, esta agrupación no participará en las elecciones generales del 2026 en alianza con otra organización. Van solos.

Aunque las reglas electorales se han flexibilizado para las alianzas electorales - la valla es solo de 6% sin importar la cantidad de partidos que integren la coalición -, esta opción es descartada en la interna acciopopulista.

En los comicios generales del 2021, Acción Popular logró que 16 de sus candidatos al Congreso sean electos. Sin embargo, un grupo ahora está en Podemos Perú.