“Estamos en una situación bien complicada. El problema es el señor Antauro Humala”, dijo el secretario nacional del partido político Alianza Nacional de los Trabajadores, Agricultores, Universistarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.RO), Rubén Ramos.

Y razones para preocuparse no le faltan. El 28 de enero, la Sala Suprema Civil Permanente e la Corte Suprema revisará la apelación de esta agrupación, luego que el Poder Judicial la declaró ilegal en primera instancia por las expresiones antidemocráticas del líder etnocacerista Antauro Humala.

De ratificarse el veredicto, A.N.T.A.U.R.O perderá su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y sus aspiraciones electorales quedarán en el limbo.

En su campaña, Humala hizo declaraciones que generaron revuelo y que la Fiscalía demande declarar ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O. Entrevistado por La República, en su momento, ratificó su intención de fusilar a expresidentes acusados de corrupción y retirar a nuestro país del Pacto de San José.

Y mientras se agudizaba la polémica, también aparecían las fricciones internas.

Ruben Ramos, secretario antaurista, fue congresista de UPP.

"En julio del año pasado le enviamos una carta para pedirle que cuando se exprese, aclare que es a título personal y no esté involucrando a una propuesta del partido", recordó Ramos. “Él es mi amigo, pero sus hechos políticos deben ser de acuerdo a lo que está escrito en el ideario”, dijo.

El secretario nacional alega que las afirmaciones de Humala no coinciden con el programa del partido y que él es un militante más de los 36 mil afiliados que tiene A.NT.A.U.R.O. Espera, por eso, que el Poder Judicial tome en cuenta esa explicación y falle a favor de la apelación. "Una persona como Antauro no va a determinar nuestro futuro", añadió.

Ramos adelantó que, de ratificarse el fallo, apelará al Tribunal Constitucional (TC) e instancias internacionales, pero también es consciente que eso toma tiempo. “Tal vez ya no alcancemos, pero no se acaba el mundo”, dijo. No le quita el sueño participar de las elecciones generales del 2026.

Las trifulcas que hubo también involucran al saliente presidente de este partido, Marco Vizcarra, conocido como “Paiche”. La relación entre Vizcarra y Humala estaría quebrantada. “Dije que iba a pasar esto, pero nadie me creía. Le dije que la ley es así y que somos parte de un partido político, pero él me decía que son tonterías. Me doy cuenta que la inmadurez política es fregada”, dice el exdirigente para culpar a su antiguo amigo del "Andahuaylazo".

A mediados de octubre del año pasado, Vizcarra anunció la expulsión de Humala porque consideró que su presencia generaba divisiones. Pero ya era tarde. Dos semanas después, en primera instancia, el Poder Judicial, ordenó declarar ilegal la agrupación.

El anuncio de Vizcarra no tuvo efecto en el partido y tampoco apaciguó al sistema judicial. La expulsión de Humala dependió de otras instancias. “Hemos hecho todo el proceso y llegó al Tribunal de Disciplina y no lo sacaron", dijo.

Ramos respondió que esa decisión no le compete a "Paiche", sino a los organismos partidarios: “Ellos - Humala y Vizcarra - no han respetado las normas del partido”.

Ambos, desde agosto, tienen procesos disciplinarios en contra. La diferencia es que Humala sigue como afiliado, mientras que el 23 de diciembre del año pasado, Vizcarra dio un paso al costado para sumarse a las filas de Hernando De Soto, quien impulsa el partido Progresemos.

“Paiche” ahora tilda a Humala de caviar por su acercamiento con Juntos por el Perú (JP), partido que, por el momento, es el aliado más sólido del líder etnocacerista.

Ramos también critica una eventual coalición con Juntos por el Perú. “El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) todavía no lo ha aprobado. Uno hace alianzas para sumar, no para restar. ¿Ese partido suma o resta?”, se preguntó.

El líder de Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez, pese a esas críticas, es optimista con la carrera electoral de Humala y aguarda que el partido A.N.T.A.U.R.O seguirá en pie para los comicios del 2026.

Este diario le preguntó si evalúa que el líder etnocacerista sea candidato al Senado con Juntos por el Perú, en caso sea ratificada la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O y respondió: “Estamos convencidos de que será positivo (el fallo en segunda instancia) desde la doctrina e institucionalidad democrática y jurisprudencia nacional e internacional”.

No aclaró si lo tomará en cuenta en su lista para el Congreso bicameral.

En declaraciones al canal de Youtube "Pitucos Marrones", Humala respondió que en la ley de partidos políticos "existe el capítulo de alianzas y el capítulo de integraciones, tenemos a los hermanos de Juntos por el Perú".

Aliados. Roberto Sánchez, líder de JP, y Antauro Humala.

El abogado en temas electorales, José Villalobos, explicó que de declararse ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O, el líder etnocacerista tampoco podría candidatear al Parlamento con JP. “Tendría que haber renunciado el 23 de diciembre - fecha en que vencía el plazo para desafiliarse de una organización política para postular con otra - y entiendo que no lo hizo. Por lo tanto, estaría inhabilitado”, sostuvo.

El panorama pinta complicado. La República buscó los comentarios de Antauro Humala, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Guillermo Bermejo rechaza alianza con A.N.T.A.U.R.O

El candidato presidencial del partido político Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo, marca distancia con el etnocacerismo. “No hemos conversado con Antauro Humala y sus propuestas de asesinato a autoridades, xenofobia y homofobia nos parecen inaplicables, superficiales y cercanas al fascismo y, por lo tanto, contrarias a los principios que se funda en VP”, respondió.