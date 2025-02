Elecciones 2026: JNE presenta cronograma y ciudadanos podrán aportar sugerencias hasta el 9 de marzo

Él Jurado Nacional de Elecciones ha publicado en su web y en el diario oficial El Peruano el posible proyecto de cronograma electoral para las elecciones generales 2026 (EG 2026). Los ciudadanos que deseen enviar sugerencias y comentarios podrán hacerlo por un espacio de 15 días calendario, contados a partir de la publicación de dicho proyecto en el diario oficial, es decir, hasta el 09 de marzo de 2025.

Según lo publicado, el 12 de julio 2024 fue la fecha límite para afiliarse para participar en las elecciones primarias y el 23 de diciembre fue la fecha límite para renunciar a la afiliación y participar como candidato designado. En el 2025, el 18 de febrero fue la fecha límite para que entreguen los padrones de afiliados /electores en elecciones primarias). El 12 de marzo es el cierre de padrón electoral; es decir, fecha límite para que los partidos logren su inscripción en el ROP. El 14 de marzo será para que la DNROP remita al RENIEC los padrones vinculados al hito del 18 de febrero 2025 para verificación.

El 21 de abril es la fecha límite para que las OP comuniquen al JNE la modalidad de las elecciones primarias, en caso la modalidad sea el artículo 24 LOP, deben indicar si participarán con apoyo de los organismos electorales, o tipo de postulación por lista o candidaturas individuales para senadores, diputados y representantes al parlamento andino. El 23 de abril es la fecha límite para que las OP presenten a la DNROP su relación de electores no afiliados.

El 29 de abril, RENIC deberá remitir los resultados de verificación de afiliados a la DNROP. EL 9 de mayo es la fecha límite que la DNROP remita al RENIEC la información para la elaboración de los padrones de electores afiliados y no afiliados. El 12 de mayo es la fecha límite para las alianzas electorales logren su inscripción en el ROP. El 26 de mayo es la fecha límite para que e RENIEC remita al JNE los padrones de electores afiliados y no afiliados. El 02 de junio es le fecha límite para la aprobación del uso de padrones de electores afiliados y no afiliados.

Elecciones 2026: así es el cronograma presentado por el JNE

El 03 de junio, el JNE entrega a la ONPE los padrones de los electores afiliados y no afiliados aprobados. El 03 de julio es una de las fechas más importantes, pues se deberá presentar la lista de candidatos ante el JEE. El 15 de agosto es la fecha límite de remisión del padrón electoral preliminar. El 12 de setiembre es la fecha límite de publicación de pre candidatos admitidos (fórmulas, listas y conjunto de pre candidatos individuales).El 14 de setiembre es la fecha límite de aprobación del padrón electoral definitivo.

El 11 de octubre es la fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones. El 12 de octubre es la fecha límite para que las precandidaturas queden inscritas. El 13 de octubre es la fecha de entrega de pre candidatos inscritos a la ONPE. El 21 de octubre es la fecha límite para que las ROP comuniquen al JNE el nombre de los delegados electos. El 27 de octubre es la fecha límite de aprobación de los padrones de delegados electores. El 16 de noviembre es el día de las elecciones primarias.

El 23 de diciembre es el cierre del ROP, o sea, la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de los candidatos. El 01 de febrero es el plazo máximo para el sorteo de miembros de mesa. El 11 de febrero es la fecha límite para las renuncias de los candidatos y retiro de listas. El 02 de marzo el JEE resolverán exclusiones en primera instancia por el artículo 42 LOP. El 13 de marzo todas las candidaturas deberán quedar inscritas Y el 11 de abril es la fecha límite para exclusión del candidato por situación jurídica.