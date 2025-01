Tras declararse ilegal el partido político político de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Ronderos y Obreros (A.N.T.A.U.R.O), quedan varias interrogantes en el limbo sobre el futuro de Antauro Humala en las elecciones generales del 2026.

Por un lado, en vista que el partido A.N.T.A.U.RO cerrará sus locales y se borrará su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el líder etnocacerista queda como no afiliado en ninguna agrupación política.

¿Puede todavía el líder etnocacerista participar en la contienda electoral? ¿Todavía puede ser candidato presidencial? ¿Le queda un premio consuelo?}

Antauro Humala y la candidatura presidencial

El abogado en temas electorales Jorge Jáuregui explicó a La República que el plazo para afiliarse a una agrupación y poder participar en las elecciones primarias de un partido político para formar parte de una plancha presidencial, venció el 12 de julio del año pasado.

"Para ser miembro de una fórmula presidencial debe ser elegido en un proceso de elección primaria y para eso se requiere ser afiliado", manifestó Jaúregui.

Con el camino presidencial cerrado, quedaría la alternativa para el Congreso. En una entrevista, Antauro Humala dijo que una opción, de declararse la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O, evaluaba postular al Parlamento con Juntos por el Perú (JP).

Postular al Congreso: el premio consuelo

Juntos por el Perú, partido del congresista Roberto Sánchez, es el aliado más sólido del líder etnocacerista. Pero también hay otra agrupación que se ha acercado: el Frepap.

El plazo para desafiliarse de una organización política con miras a postular con otra en la contienda electoral del 2026, venció el 23 de diciembre del año pasado.

Antauro Humala no se retiró del partido en ese plazo, pero según Jáuregui ese plazo solo aplica para los partidos inscritos. En el caso de A.N.T.A.U.R.O es una agrupación que dejerá de existir por disposición del Poder Judicial.

En ese caso, según Jáuregui, quedaría abierta la puerta para que Humala postule al Parlamento bicameral.

"Para el caso de diputados y senadores, existe la figura del candidato invitado, no pasa por elección primaria, sino por un tema de invitación", explicó Jáuregui.

El abogado en temas electorales José Naupari comentó a este diario que la regla y el plazo para desafiliarse de un partido y optar por otro, no aplicaría para el líder etnocacerista.

"El artículo 24 -D dice que no pueden inscribirse en otro partido político o movimientos regionales, los afiliados a un partido político inscrito. Entonces, en el momento que se presenten la solicitud de inscripción de candidatos, ¿el partido de Antauro va a estar inscrito? No, porque ya se canceló", refirió.

"Esta regla está pensada en partidos inscritos. El partido por el cual yo quiero postular y el partido donde estuve afiliado, es por eso, que a Antauro Humala no se le aplica la regla porque el partido político al que estuvo afiliado no estará inscrito, por eso no rige esa regla para él", agregó.

Partido A.N.T.A.U.RO está dividido

Al cierre de esta nota, Antauro Humala iba a brindar una conferencia de prensa. En el partido político A.N.T.A.U.R.O, en tanto, su secretario nacional Rubén Ramos, adelantó que apelarán, pero también recalcó que no le quita el sueño participar en las elecciones generales del 2026.

El partido A.N.T.A.U.R.O suspendió a Humala el año pasado. La relación entre él y la dirigencia atraviesa un periodo de divisiones. La agrupación fue declarada ilegal debido a las declaraciones del líder etnocacerista en sus actividades proselitistas, como la promesa de fusilar a expresidentes sindicados de corrupción.

Ramos contó que a Humala le solicitaron que modere sus declaraciones, pero no fue así. Y ahora las consecuencias parecen irreversibles.