Wilson Soto defiende buffet de S/1,6 millones del Congreso: "A veces traigo almuerzo de mi casa"

El Congreso de la República vuelve a estar en el ojo público por sus cuestionados gastos. Esta vez, el nuevo contrato de alimentos valorizado en 1,6 millones de soles garantizará a los legisladores desayunos, almuerzos, cenas y bocadillos especiales durante las sesiones del Pleno. Pese a ello, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, defendió la decisión y aseguró que no siempre los alimentos serán cubiertos con el presupuesto público porque muchas veces ellos mismos llevan sus desayunos y almuerzos.

"Estando en el Congreso, no es que uno va a aprovechar todo. Algunas veces traigo almuerzo de mi casa y, algunas veces, cuando estoy contra el tiempo, trato de almorzar en el Pleno. Pero, en mayor parte, yo todos los días pago mi almuerzo. No es que a mí, el Congreso de la República me da gratis el almuerzo", manifestó Soto durante una entrevista en Canal N.

Asimismo, el parlamentario minimizó el millonario costo del servicio y, ante la pregunta de que si le parecía moral y éticamente correcto dicho financiamiento, justificó su la medida asegurando que "siempre ha existido". “No es nada nuevo, tampoco hay que sorprenderse. (...) Uno tampoco está permanentemente ahí aprovechando el almuerzo o el desayuno. Yo, particularmente, no hago eso. Yo llego de mi casa tomando desayuno y algunas veces he almorzado. Pero de lunes a viernes pago mi almuerzo”, agregó.

Nuevo buffet del Congreso costará 1,6 millones de soles

El Congreso ha decidido destinar 1,6 millones de soles a un nuevo contrato de alimentación para sus parlamentarios. Este acuerdo garantizará desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios especiales durante sesiones plenarias y reuniones parlamentarias. Además de mantener este beneficio, el nuevo contrato amplía las porciones de comida, el número de mozos y el personal del comedor exclusivo, según un reportaje de Cuarto Poder.

En comparación con el contrato anterior, que costó 2 millones de soles por 36 meses, este nuevo acuerdo será más costoso en términos mensuales, ya que destina 1,6 millones de soles para solo 16 meses de servicio. La oferta gastronómica incluirá no solo comidas principales, sino también refrigerios complementarios para reuniones vespertinas, con una variedad de bocadillos dulces y salados. Adicionalmente, se ha dispuesto un incremento en las porciones de carne, elevando la cantidad de proteínas servidas en cada plato, decisión que, según documentos oficiales, responde a una supuesta necesidad de mejorar la calidad del servicio.

El aumento de raciones no es el único cambio, pues también se incrementará la cantidad de atenciones diarias. Mientras que en 2022 se ofrecieron cerca de 16.692 servicios de alimentación anuales, ahora se prevé un total de 24.210, un aumento significativo de más de 7.500 atenciones. Para cubrir esta mayor demanda, el personal del comedor parlamentario se expandirá, pasando de diez a quince trabajadores, con más mozos y asistentes de cocina. Estas modificaciones han generado críticas, ya que, en un contexto de desaprobación del Congreso y crisis económica, la ampliación de estos beneficios podría interpretarse como un uso innecesario de recursos públicos.