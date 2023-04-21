HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
EN VIVO

🔴 PERÚ VS URUGUAY EN VIVO FECHA 17 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS- MUNDIAL 2026

Política

Ayacucho: siguen brotando cadáveres del cuartel ‘Los Cabitos’

Años de plomo. Durante trabajos de construcción del Santuario de la Memoria en ‘La Hoyada’, se hallaron restos óseos de dos personas en el establecimiento militar donde se torturaba, asesinaba y desaparecía a detenidos. En lo que va del año suman cinco cadáveres.

Un equipo especializado a cargo del fiscal Yuber Alarcón Quispe, ante la presencia de los familiares de las víctimas, dirige las diligencias en ‘La Hoyada’. Foto: difusión
Un equipo especializado a cargo del fiscal Yuber Alarcón Quispe, ante la presencia de los familiares de las víctimas, dirige las diligencias en ‘La Hoyada’. Foto: difusión

Ubicado dentro de los linderos del cuartel Los Cabitos de Ayacucho, un terreno descampado conocido como ‘La Hoyada’ ha vuelto a concitar la atención pública por el hallazgo de más restos humanos. El equipo especializado, liderado por el fiscal provincial Yuber Alarcón Quispe, encontró el miércoles 19 de abril los cadáveres de aparentemente dos personas.

Esta es la segunda diligencia en el año en que se encuentran despojos humanos. La primera fue el 30 de enero y se recuperaron los huesos que serían de tres personas. Aún son decenas las familias expectantes de las pruebas científicas que darán con la identidad de las víctimas, a la espera de que los restos correspondan a sus allegados desaparecidos durante el conflicto armado interno, registrado entre 1980 y 2000.

Para hablar de ‘La Hoyada’ es importante remontarnos a la historia que inicia el 31 de diciembre de 1982. A la espera del nuevo año, llegaría un nuevo tiempo a la región: el general EP Clemente Noel Moral asumiría como jefe político-militar de Ayacucho, que había sido declarada zona de emergencia. El 1 de enero de 1983, el general Noel se instaló en el cuartel n° 51, Los Cabitos de Huamanga, lugar que sería su centro de operaciones y epicentro del terror ocasionado por las fuerzas del orden en la época como respuesta a los ataques terroristas de Sendero Luminoso.

Muertes selectivas

Desde entonces, se marcó una nueva época para Ayacucho. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) calcula que, solo entre 1983 y 1984, al menos 136 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en Los Cabitos.

PUEDES VER: Patricia Chirinos dio empleo en el Congreso a sus aportantes

lr.pe

Partiendo por las detenciones arbitrarias, entre las prácticas más comunes figuran la tortura, la violencia sexual y la desaparición, así como la ejecución extrajudicial. Sin embargo, esta cifra parece distar de lo real: solo en exhumaciones realizadas entre el 2005 y el 2011, se encontraron los restos de 109 individuos en fosas comunes en la zona.

Pendiente. Se requieren recursos para seguir con la búsqueda. Foto: composición LR

Pendiente. Se requieren recursos para seguir con la búsqueda. Foto: composición LR

“Es complicado establecer un número exacto. Se estima que a Los Cabitos llegaron 500 personas, pero no había un registro, aún se tiene que investigar. Hay que recordar que se tienen casos de detenidos en Huamanga que fueron llevados (al distrito de) Totos, provincia de Cangallo, o detenidos en Huanta que fueron llevados a Huamanga. Se hacían ese tipo de traslados”, relató a La República Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Además de lo mencionado, parece ser imposible llegar a la cifra exacta de pérdidas humanas en ‘La Hoyada’ por otra razón: en la zona adyacente al cuartel Los Cabitos se encontró también dos hornos crematorios, los que habrían sido construidos alrededor de 1985. Ejercía como jefe del comando político-militar el general EP Wilfredo Mori Orzo, quien reemplazó al general Clemente Noel.

En estos hornos fueron incinerados los cuerpos de detenidos que hoy figuran como desaparecidos, cuyas familias aún tienen la esperanza de encontrarlos.

PUEDES VER: Penal Virgen de la Merced: ¿dónde queda el centro penitenciario al que fue trasladado Daniel Urresti?

lr.pe

Aunque hubo luces de justicia por lo sucedido en Los Cabitos, en la práctica no hubo gran cambio.

El general Wilfredo Mori está prófugo desde el 2016, después de recibir una condena de 25 años de prisión por la matanza de 69 campesinos en Accomarca, que cometió una patrulla del Ejército el 14 de agosto de 1985. Mientras que el general Clemente Noel falleció el 4 marzo de 2005 en una clínica, a los 76 años, sin pisar jamás el penal de Yanamilla, en Ayacucho, en el que debía ser recluido, puesto que tenía una orden de captura por delitos de lesa humanidad. Se le imputó la responsabilidad por la tortura y desaparición forzada de 56 personas en su cuartel durante 1983.

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

Después de 40 años, hoy en ‘La Hoyada’ se construye un Santuario de la Memoria, a pedido de las madres de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). Justamente, durante el proceso de la ejecución de la obra, la remoción de la tierra ha permitido encontrar los restos humanos de más personas: cinco en lo que va de 2023.

Incansable búsqueda

“Hay un retraso tremendo en dar respuestas a las víctimas. Urge poner los recursos necesarios para la búsqueda de los desaparecidos. El equipo forense no cuenta con lo mínimo para ejercer su trabajo. Debe haber mayor personal trabajando en Los Cabitos. Ahora se están encontrando restos por la construcción y hay un personal que acompaña por si se encuentran restos”, detalló Gloria Cano.

PUEDES VER: Alejandro Toledo: ordenan a expresidente ingresar a prisión el viernes 21 de abril

lr.pe

Para la presidenta de Anfasep, Lidia Flores de Huamán, acompañar las diligencias en ‘La Hoyada’, donde alguna vez buscó a su esposo, se ha convertido en una dolorosa rutina. Ella pudo enterrar a Felipe Huamán Palomino, el padre de sus cinco hijos, en 2013.

Pude encontrar la cabecita y la ropa de mi esposo. Pero no por eso me voy a quedar tranquila. Yo quisiera encontrar no solo el cuerpo completo del padre de mis hijos, yo quiero que todos los familiares encuentren a sus desaparecidos, para que se sepa y nunca se repita”, expresó a La República.

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

Lidia Flores reveló un dato importante: uno de los cuerpos encontrados podría pertenecer a Arquímedes Ascarza Mendoza, el hijo desaparecido de la recordada ‘Mamá Angélica’ Mendoza, quien murió el 2017 sin haber encontrado a su vástago.

“Pienso que uno de los cuerpos podría ser de Arquímedes Ascarza. Los peritos nos han dicho que uno de los últimos cuerpos encontrados sería de un jovencito de 16, 17 años”, mencionó. Esta era la edad promedio del hijo de Angélica Mendoza.

PUEDES VER: "¿De qué vive?": la pregunta sobre Keiko Fujimori que 'Nano' Guerra no supo cómo responder a Jaime Chincha

lr.pe

El proceso de identificación de los cuerpos demora meses, incluso años: algunos restos exhumados en 2011 aún no arrojan resultados de coincidencia genética con las muestras de familiares que denunciaron desapariciones. Además, se necesitan recursos para llevar adelante los análisis antropológicos y científicos de alta rigurosidad que los casos requieren. No obstante, los deudos mantienen la férrea voluntad de continuar con la búsqueda para que se sepa toda la verdad.

No avanza construcción del Santuario de la Memoria

En su última visita a Ayacucho, la titular de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, declaró que el proceso de construcción del Santuario de la Memoria de ‘La Hoyada’ presentaba complicaciones por deficiencias en el expediente técnico.

“El Santuario de la Memoria tiene un problema técnico entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la empresa contratista, aparentemente por no haber incluido un sistema de drenaje”, mencionó.

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

Evidencia. El hallazgo de restos óseos enterrados clandestinamente en los linderos del cuartel confirma que los militares practicaban las ejecuciones extrajudiciales. Foto: difusión

La presidenta de Anfasep, Lidia Flores, indicó que no hay voluntad de parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que heredó la obra de la gestión anterior. “Oscorima solo quería poner un monumento. Hemos solicitado reuniones con él, pero no nos hace caso”, dijo.

Infografía - La República

Infografía - La República

Notas relacionadas
Sube a combi en Ayacucho y se sorprende de que le vendan cerveza: "Negocio es negocio"

Sube a combi en Ayacucho y se sorprende de que le vendan cerveza: "Negocio es negocio"

LEER MÁS
Hugo Bustíos: ¿quién fue el periodista asesinado hace más de 34 años en Ayacucho?

Hugo Bustíos: ¿quién fue el periodista asesinado hace más de 34 años en Ayacucho?

LEER MÁS
Condenan a 25 años de cárcel a sujeto acusado de violación en agravio de una niña en Ayacucho

Condenan a 25 años de cárcel a sujeto acusado de violación en agravio de una niña en Ayacucho

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial

Martín Vizcarra abandona el penal de Barbadillo: así fue la salida del expresidente tras fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

Betssy Chávez: Poder Judicial debatirá este viernes si prolonga la prisión preventiva contra exministra por 18 meses

LEER MÁS
Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

Betssy Chávez: denuncian a juez Juan Carlos Checkley por abuso de autoridad tras liberación de exministra

LEER MÁS
Phillip Butters envía duro mensaje a Rafael López Aliaga: "Deja de estar pagando gente troll para que me insulten"

Phillip Butters envía duro mensaje a Rafael López Aliaga: "Deja de estar pagando gente troll para que me insulten"

LEER MÁS
Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

Santiváñez interfirió en pase al retiro de general PNP para favorecer a minera

LEER MÁS
Martín Vizcarra se pronuncia tras salir en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"

Martín Vizcarra se pronuncia tras salir en libertad: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota