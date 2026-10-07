Lourdes Alcorta tras pedido de diputados de respetar las facultades aprobadas: “Es una majadería estar pidiendo algún gesto"

La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, calificó como una “majadería” que diversas las bancadas de la oposición exijan al Senado “un gesto” previo para no alterar las facultades aprobadas para el Ejecutivo. Alcorta señaló que desde la Cámara Alta se evaluará de manera autónoma y no asumirá acuerdos por adelantado.

"¿Quiénes son para pedirnos un gesto nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, indicó durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.

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En esa misma línea, Alcorta cuestionó para la prensa que los diputados primero dieran opiniones a título personal antes de buscar un acuerdo en bloque. "Encima, a mí lo que me sorprende es que después de las declaraciones que han hecho una persona u otro congresista por ahí en forma aislada, (…) han hecho opiniones personales, ¿por qué esas cuatro bancadas se han juntado después y han hecho esas propuestas?".

Respecto a la solicitud de los diputados de recibir un “gesto político” por parte del Senado para asegurar que sus dictámenes no se alteren, la senadora indicó que la exigencia era fuera de lugar y advirtió que no permitirán ser sometidos a condicionamientos constantes.

"Lo que es loco es una majadería estar pidiendo algún gesto, ¿dónde se ha visto que nos van a condicionar cada vez, siempre, eternamente. (…) Nos van a dominar, nos van a condicionar”, indicó.

Sin embargo, Alcorta aclaró que el Senado no busca restar valor a las decisiones de la Cámara Baja y señaló que analizarán las propuestas.

“(…) No hay acá ni en ningún sentido de parte de nadie (…) que no le demos importancia a los diputados. Están equivocados, nadie ha dicho eso, vamos a respetarlo. Ahora, si mandan en cualquier otro momento una barbaridad, si la tenemos que rechazar”, indicó.

Las exigencias de la oposición en la Cámara Baja

La postura de la senadora Alcorta se dieron en respuesta al pronunciamiento de las bancadas de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación en la Cámara de Diputados. Estos grupos advirtieron que no votarán a favor del paquete de facultades delegadas solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori si el Senado no asegura que mantendrá la esencia de los dictámenes trabajados por los diputados.

El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, explicó que enviaron un documento formal a la Comisión de Constitución del Senado para que defina sus límites de modificación y advirtió sobre los riesgos de dar un respaldo sin garantías previas.

“Vamos a esperar que el Senado emita un pronunciamiento dando respuesta a lo que hemos solicitado, garantizando que se respeta el rol de la Cámara de Diputados. Caso contrario, en el caso de Juntos por el Perú, nosotros no estamos en condiciones de firmar un cheque en blanco porque consideramos que es un alto riesgo para la institucionalidad democrática del país y esto podría significar una alta conflictividad social y anomia que puede llevar hasta la violencia”, indicó.

Por su parte, la diputada del Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, sostuvo que su bancada filtró y priorizó las materias urgentes, como la seguridad y la prevención ante desastres naturales. Alayza cuestionó que desde el Senado se incluyan temas que no corresponden a la emergencia.

“Queremos saber qué va a pasar con nuestro trabajo cuando el expediente llegue al Senado. Si hoy el Senado no se pronuncia y no da el gesto político que venimos pidiendo, no va a haber facultades. Y queremos que esto quede absolutamente claro. El gobierno de Keiko Fujimori tiene hoy la posibilidad de recibir las facultades y no tiene que convencer a la Cámara de Diputados de algo nuevo. Lo único que tiene que hacer es que su propia bancada en el Senado dé el compromiso político que estamos pidiendo”.

El vocero de la bancada de Ahora Nación, César Holguín, apeló a la historia y a la división de poderes para pedir que el Senado no desdibuje la función fiscalizadora de los diputados.

“Recuérdense ustedes que José Faustino Sánchez Carrión, el padre del constitucionalismo peruano, dijo precisamente: ¿en qué se diferencia el Perú si quiere romper con la metrópoli virreinal? En que seamos una república con equilibrio de poderes, contrapeso de poderes y donde verdaderamente el gobernante responda a la necesidad de la gente”.

Asimismo, el legislador reiteró el pedido formal hacia la Cámara Alta para mantener un canal democrático y de respeto institucional.

“Reitero, desde la bancada de Ahora Nación, un llamado, una exhortación de cara al país, a la Cámara de Senadores, a comprometerse en un espíritu democrático y de principios republicanos, a respetar nuevamente el espíritu, el contenido de lo que dicte, apruebe o discuta la Cámara de Diputados”.