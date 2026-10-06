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Política

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

El Pleno de la Cámara de Diputados debate el 6 de octubre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al EjecutivoComposición LR
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El Pleno de la Cámara de Diputados debate este martes 6 de octubre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La sesión tiene previsto iniciar a las 10.00 a. m. y tiene como primer punto de agenda el proyecto de ley que plantea delegar atribuciones al Gobierno para legislar en materias vinculadas con seguridad ciudadana y atención frente al Fenómeno El Niño.

Pedido de facultades EN VIVO

10:16
6/10/2026

Juntos por el Perú propone archivar pedido de facultades

Juntos por el Perú presentó un dictamen en minoría que plantea rechazar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

La bancada sostiene que la propuesta no delimita adecuadamente sus alcances y podría afectar la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias.

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