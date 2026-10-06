Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
El Pleno de la Cámara de Diputados debate el 6 de octubre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.
El Pleno de la Cámara de Diputados debate este martes 6 de octubre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La sesión tiene previsto iniciar a las 10.00 a. m. y tiene como primer punto de agenda el proyecto de ley que plantea delegar atribuciones al Gobierno para legislar en materias vinculadas con seguridad ciudadana y atención frente al Fenómeno El Niño.
Pedido de facultades EN VIVO
Juntos por el Perú propone archivar pedido de facultades
Juntos por el Perú presentó un dictamen en minoría que plantea rechazar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.
La bancada sostiene que la propuesta no delimita adecuadamente sus alcances y podría afectar la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias.