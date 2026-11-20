Partidos de hoy, sábado 21 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los encuentros más resaltantes de la última fecha del Torneo Clausura y la final de la Copa Sudamericana.
Los partidos del sábado 21 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de los torneos a nivel europeo y en los distintos campeonatos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran la final de la Copa Sudamericana. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Por otra parte, Alianza Lima se despide del Torneo Clausura enfrentándose a FC Cajamarca en Matute. En la Liga Peruana de Vóley, Universitario quiere recuperarse ante Circolo Sportivo.
Partidos de la Liga 1 HOY
- Alianza Lima vs FC Cajamarca
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Sevilla vs Real Betis
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Real Madrid vs Celta de Vigo
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Final de la Copa Sudamericana HOY
- Boca Juniors vs Atlético Mineiro
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: ESPN, DSports
Partidos de la Premier League HOY
- Manchester City vs Fulham
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Chelsea vs Leeds United
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Newcastle vs Arsenal
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina TV
- Deportivo Soan vs Regatas Lima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
- Universitario vs Circolo Sportivo
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina TV