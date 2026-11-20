Partidos de hoy, sábado 21 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los encuentros más resaltantes de la última fecha del Torneo Clausura y la final de la Copa Sudamericana.

Los partidos del sábado 21 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de los torneos a nivel europeo y en los distintos campeonatos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran la final de la Copa Sudamericana. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Por otra parte, Alianza Lima se despide del Torneo Clausura enfrentándose a FC Cajamarca en Matute. En la Liga Peruana de Vóley, Universitario quiere recuperarse ante Circolo Sportivo.

Partidos de la Liga 1 HOY

Alianza Lima vs FC Cajamarca

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Sevilla vs Real Betis

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Real Madrid vs Celta de Vigo

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Final de la Copa Sudamericana HOY

Boca Juniors vs Atlético Mineiro

Hora: 5.30 p. m.

Canal: ESPN, DSports

Partidos de la Premier League HOY

Manchester City vs Fulham

Hora: 7.30 a. m.

Canal: Disney Plus

Chelsea vs Leeds United

Hora: 10.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Newcastle vs Arsenal

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY