La alcaldía del distrito de Conima, ubicado en la provincia de Moho, en Puno, se decidirá por sorteo luego de que los candidatos de País para Todos y Somos Perú obtuvieran un empate en el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para dicho municipio se registró se registró que los dos postulantes más votados alcanzaron 671 votos cada uno, lo que representa un 27.739% de respaldo ciudadano para ambos.

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Se trata de los candidatos Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, del Partido Democrático Somos Perú. Según el reporte oficial de la ONPE, con las 14 actas contabilizadas al 100%, ninguno logró sacarle ventaja al otro.

Ante este escenario, sería el Jurado Electoral Especial (JEE) el órgano encargado de resolver el resultado a través de una audiencia pública donde el ganador se determinará por sorteo, tal como lo establece la Ley Orgánica de Elecciones para los casos de igualdad de votos.

Sobre la forma en la que se da esta definición, Ernesto Rosales, especialista del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó en los canales oficiales del organismo que, si bien la ley solo menciona un "sorteo" en términos generales, existe el procedimiento concreto de lanzar la moneda.

"La ley plantea solamente la situación de que en los casos en los cuales ocurre un empate, se proceda con un sorteo. Ahora, no se especifica de qué tipo es el sorteo, porque si bien podemos lanzar una moneda, también podremos encontrar otras formas de realizar un sorteo y dejar a la suerte la determinación del ganador. Pero ya por costumbre se ha institucionalizado que el procedimiento es a través de una moneda que se lanza, una moneda al aire", detalló el vocero.

Asimismo, Rosales precisó que dicho acto cuenta con la presencia de personal electoral para garantizar la transparencia del procedimiento ante la ciudadanía y los partidos.

"Quien proclama a las autoridades en los casos distritales y provinciales son los jurados electorales especiales. En ese sentido, este acto público de lanzamiento de la moneda tendría que realizarse en presencia de los miembros del jurado electoral especial y con presencia también de los personeros y representantes de las organizaciones políticas, no? Para que pueda tener un nivel también de verificación y digamos en acto público para que no quede ninguna duda de la legalidad y la veracidad del acto realizado", sostuvo.

Hasta el momento, el JEE no ha precisado la fecha ni la hora para la realización del acto público.