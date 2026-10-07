Jaime Delgado se opone a que el Senado sume nuevas materias al pedido de facultades: “No podemos aceptarlo”
Delgado criticó las declaraciones de algunos senadores que sugirieron modificar el texto original.
Jaime Delgado, senador por Ahora Nación, se opuso a que el Senado incorpore nuevas materias al pedido de facultades aprobado por la Cámara de Diputados. Para Delgado, esta posibilidad contravendría el Reglamento de la Cámara de Senadores.
"El artículo 25 del Reglamento del Senado establece que la Cámara de Senadores puede aprobar, rechazar o modificar lo aprobado por los diputados. Lo que no puede hacer es incorporar materias que no hayan sido aprobadas por los diputados", indicó el senador en conversación con Canal N.
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Delgado calificó de 'infelices' las declaraciones de algunos senadores —como Martha Chávez— que señalaron que la Cámara Alta podría recuperar algunos puntos del pedido original cuando se debata el nuevo texto. Aseguró que un compromiso de Fuerza Popular podría contribuir a que el debate se desarrolle de manera más saludable.
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"Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos", continuó.
Lourdes Alcorta califica de 'majadería' pedido de diputados de respetar las facultades aprobadas
La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, rechazó el pedido de varias bancadas de la oposición para que el Senado dé un 'gesto político' que garantice que no modificará las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Cámara de Diputados. Durante la Comisión de Constitución, sostuvo que la Cámara Alta evaluará el proyecto con autonomía y sin asumir compromisos previos.
Alcorta cuestionó que los diputados pretendan condicionar la actuación del Senado y calificó esta solicitud como una 'majadería'. Además, criticó que algunos congresistas hayan emitido primero opiniones individuales para luego promover una posición conjunta entre cuatro bancadas. “¿Por qué esas cuatro bancadas se han juntado después y han hecho esas propuestas?”, cuestionó la legisladora.
No obstante, la senadora aclaró que su posición no implica desconocer las decisiones adoptadas por los diputados. Señaló que el Senado respetará lo aprobado por la Cámara Baja, aunque advirtió que también ejercerá su facultad de evaluar, modificar o rechazar aquellas propuestas que considere inconvenientes. “Si mandan en cualquier otro momento una barbaridad, si la tenemos que rechazar”, afirmó.