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Política

Cámara de Diputados aprueba otorgar facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

Con 66 votos a favor, 33 en contra y 24 en abstención se aprobó el texto sustitutorio. La propuesta legislativa se emitirá al Senado para continuar con el procedimiento.

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Tras varias horas de votación, discusiones y el rechazo de dos dictámenes en minoría, la Cámara de Diputados aprobó, en reconsideración, otorgar facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño al Ejecutivo. Ahora, la propuesta legislativa será emitida al Senado para continuar con el procedimiento.

Fueron 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. Desde Juntos por el Perú votaron en bloque en contra del proyecto. También se sumaron los diputados de Ahora Nación Indira Huilca, César Holguín y Jair Manrique.

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Desde el fujimorismo no todos votaron para aprobar la delegación de facultades. Las diputados fujimoristas Cecilia Chacón, Karina Beteta, Julio Abensur y Arturo Alegría se abstuvieron.

Inicialmente, el texto sustitutorio fue rechazado con la fuerza de votos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Fueron 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención.

Tras ello, se pasó a la votación de los dictámenes en minoría. El primero era un texto presentado por Fuerza Popular y el segundo uno que planteaba el archivo del pedido legislativo.

Pleno accidentado

Cuando Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, dispuso que la propuesta —presentada por los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur—sea debatida, el primero anunció que el dictamen planteaba 30 facultades legislativas y no las 50 presentadas inicialmente. Es decir, pretendía que se debata una nueva propuesta sin que esta haya seguido el debido proceso.

Esto fue alertado por el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, quien pidió esclarecer la situación.

Resaltó que si se trataba de una modificación al texto que se había presentado por la mañana se requería se cumpla el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, que la aprobación de una propuesta de un nuevo texto sustitutorio requiere de la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados y debe ser presentado en el portal web institucional.

La sesión tuvo que pasar por hasta tres cuartos intermedios para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ambas posiciones se mantenían irreductibles.

“No puede ser que haya una bancada que todo el tiempo insista, ya no solamente en pasar por las leyes del país, sino en el reglamento”, sostuvo la diputada Indira Huilca.

Desde el fujimorismo, la diputada Cecilia Chacón utilizó como argumento que durante el debate se ha “llegado a un texto consensuado” que es el que entró en polémica por ser irregular. Sin embargo, se habrían saltado los procedimientos necesarios.

Pese a ello, la Mesa Directiva presidida por Óscar Reto mandó a votación una cuestión previa para que se vote el dictamen en minoría del fujimorismo que planteaba otorgar 50 facultades al Ejecutivo, la misma que fue aprobada.

Tras la reunión de los portavoces se votaron los dictámenes en minoría de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú, que planteaba negar de plano toda las facultades.

Ambos textos fueron rechazados por la Cámara de Diputados.

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