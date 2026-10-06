Comisión de Constitución citará a Carlos Espá por la incorporación al Escudo de las Américas y la visita del papa León XIV

Congreso plantea citar al canciller para que informe sobre los alcances de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y los preaparativos para la llegada del papa León XIV.

Congreso plantea citar al canciller para que informe sobre los alcances de la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y los preaparativos para la llegada del papa León XIV. Composición/LR

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la citación al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para el próximo 19 de octubre.

La sesión, conducida por la legisladora Giannina Avendaño de Juntos por el Perú, busca que el canciller informe sobre los lineamientos generales de la política exterior, los alcances del acuerdo del Escudo de las Américas, las acciones de protección a los connacionales en el extranjero y el avance de los preparativos para la llegada del papa León XIV.

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La diputada Graciela Chipana fundamentó la citación al señalar discrepancias sobre la posición oficial del Perú en el Escudo de las Américas.

“Como es de conocimiento, el 16 de septiembre el canciller dijo en el Senado que no hubo tratado, que no había obligaciones vinculantes y que las acciones estaban por definirse. Dos semanas después, el 2 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió un comunicado a nombre de los países del Escudo, entre ellos el Perú, respaldando la detención del fiscal general de Bolivia (…) Necesitamos convocar a Carlos Espá para responder las interrogantes”, expuso.

A esta iniciativa se sumaron los diputados Frank Krklec de Renovación Popular y Romina Uribe del Buen Gobierno para solicitar que el ministro aborde la política exterior de manera integral. “Aparte del punto que mencionó sobre el Escudo de las Américas que me parece relevante que lo exponga, considero que debería exponer de manera general sobre la política exterior de Perú. Es un tema que está pendiente”, argumentó Krklec, a lo que Uribe añadió que también apoyaba la iniciativa.

Durante la misma jornada de trabajo, el diputado Jorge Arturo Zeballos Aponte por Renovación Popular presentó una propuesta que plantea reforzar la asistencia consular a través de la creación del Centro de Respuesta Rápida (CRR).

“El objeto de esta iniciativa es establecer un servicio de atención remota, multicanal, accesible y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bajo la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares”, señaló.

La propuesta de Zeballos sumó el respaldo de diversas bancadas durante el debate. En esa línea, el diputado Jaime Abenzur de Fuerza Popular destacó que la propuesta cuenta con el respaldo de informes previos.

“Hay un estudio previo, informes de ida y vuelta de las instancias que han sido solicitadas, y eso facilita tremendamente el debate y, seguramente, algunos detalles que su equipo técnico impondrá en este nuevo dictamen, de repente una actualización que facilitaría, de pronto, el trabajo legislativo”, dijo.

Además, el grupo parlamentario aprobó el nuevo reglamento para las Ligas Parlamentarias de Amistad, un espacio para fortalecer las relaciones y la cooperación con los parlamentos de otros países. La norma establece que, para crear o reactivar una de estas ligas, se necesitará la firma de al menos cinco diputados de dos bancadas distintas.