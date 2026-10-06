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Proyecto de ley plantea prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años en Perú

La iniciativa propone implementar medidas para evitar que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas personales en las redes sociales. Busca reducir los riesgos asociados al ciberacoso y la violencia en entornos virtuales.

Diputado propone prohibir uso de redes sociales a menores de 16 años
Diputado propone prohibir uso de redes sociales a menores de 16 añosComposición LR / Difusión
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Un proyecto de ley presentado por el diputado Marino Lavado Valdivia, de Juntos por el Perú (JPP), propone establecer una edad mínima de 16 años para crear y administrar cuentas personales en redes sociales dentro del territorio peruano.

La iniciativa busca reducir los riesgos para niños, niñas y adolescentes asociados al ciberacoso, la violencia y la suplantación de identidad, así como el uso indebido de datos personales y los diseños digitales potencialmente perjudiciales.

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Proyecto fija edad mínima

El proyecto propone que los proveedores de redes sociales implementen medidas razonables y proporcionales de aseguramiento de edad para evitar que las personas menores de 16 años creen o mantengan cuentas personales en las redes sociales, o vinculen sus cuentas a la de sus padres o tutores.

Los mecanismos de aseguramiento de edad deberán ser eficaces, confidenciales y alternativos a la presentación exclusiva de documentos de identidad oficiales como el DNI o pasaporte. Los datos personales no serán utilizados para fines publicitarios ni entregados a terceros.

Prohíben publicidad a menores

La iniciativa también prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad basada en el rastreo de su comportamiento en línea, así como los mecanismos de loot boxes (cajas de botín) en videojuegos.

Además, exige a los proveedores mitigar las funciones de diseño destinadas a intensificar el uso compulsivo, como la reproducción automática, las notificaciones persistentes y el desplazamiento continuo (infinite scroll).

Evidencia sobre distracción escolar

El diputado respalda la urgencia de la norma en los resultados de la prueba PISA 2025, en la que el Perú se posicionó en el puesto 69 de 91 países evaluados y donde un 24% de los estudiantes reportó que sus compañeros se distraen constantemente con dispositivos digitales durante las clases.

A esto se suman las cifras del INEI al tercer trimestre de 2025, que señalan que el 91,9% de los adolescentes de 12 a 17 años y el 64,9% de los niños de 6 a 11 años hacen uso activo de internet en el país.

Asimismo, el proyecto cita un informe de UNICEF que alerta que uno de cada cinco niños y niñas en 21 países ha sido víctima de explotación o abuso sexual en el entorno virtual, registrándose el 60% de las situaciones de exposición a contenido sexual no deseado a través de redes sociales populares.

Protección para adolescentes de 16 y 17 años

Para los adolescentes de entre 16 y 17 años que sí puedan acceder a redes sociales, la ley establece medidas de protección activadas por defecto: perfiles privados, restricción de mensajes de usuarios desconocidos, geolocalización desactivada y herramientas accesibles para denunciar o bloquear conductas inapropiadas.

El cumplimiento de estas disposiciones será fiscalizado por INDECOPI y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), entidades encargadas de sancionar el incumplimiento de las medidas de seguridad, transparencia y verificación de edad.

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