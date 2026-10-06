Renovación Popular saca una ventaja de 45 mil votos a falta de 1,921 actas observadas.

Al 92,710% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lista de Renovación Popular obtuvo 1.444.201 votos (27,7%), mientras que el segundo lugar lo ocupa Avanza País con 1.399.280 votos (26,8%). La diferencia entre ambos partidos terminó en 44.741 votos, quedando pendiente 1.921 actas observadas que deberá resolver el Jurado Electoral Especial.

El tercer lugar lo ocupó Somos Perú con 785.530 votos (15,08%), seguido de Podemos Perú con 417.415 votos (8%) y Alianza para el Progreso con 225.476 votos (4,3%).

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En la práctica, el 72% de los limeños votó en contra de la fórmula con que Rafael López Aliaga pretende asumir la alcaldía de Lima a través de una reelección encubierta. Sin embargo, esta decisión ahora estará en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que en Pleno deberá definir si le entrega las credenciales al exalcalde de Lima o a la segunda regidora.

Roberto Burneo aún no informa cuándo resolverá esta controversia y solo asegura que tomarán acciones dentro de los márgenes de la ley y a través de los canales institucionales.

Frente a la amenaza recibida del propio López Aliaga y otros congresistas de Renovación Popular, de denunciarlo por presunto prevaricato, el titular del JNE rechazó los intentos de amedrentamiento y dijo que tomarán sus decisiones con total independencia.

“Vamos a actuar con la transparencia que nos caracteriza y con la motivación respectiva. Puede no gustarle las decisiones a quien sea, pero son las decisiones que el máximo órgano de justicia electoral va a establecer”, sostuvo.

Como venía reportando La República, en Lima Metropolitana se constataron siete casos de reelección encubierta, sin contar el de Rafael López Aliaga. Con los resultados de la ONPE se confirma que esta maniobra se podría consumar también en los distritos de El Agustino, Independencia y San Juan de Lurigancho.

A nivel distrital

Si bien en todos los distritos de Lima ya culminó el conteo de actas, solo en Santa María del Mar se llegó al 100%, en una victoria del PPC con el 54,792%. En las demás jurisdicciones quedan actas observadas por resolver.

Renovación Popular viene ganando en 13 distritos (Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, La Victoria, Lurín, Puente Piedra, Rímac, San Borja, San Isidro, San Martín de Porres y San Miguel); Avanza País, en diez (Ate, Breña, Chaclacayo, Los Olivos, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Luis y Surquillo) y Somos Perú en nueve (Independencia, Jesús María, La Molina, Lince, Pachacámac, Punta Hermosa, San Bartolo, San Juan de Lurigancho y Surco).

Seis partidos lograron hacerse de un distrito cada uno: Podemos Perú (El Agustino). País Para Todos (Lurigancho), Perú Moderno (Punta Negra), PPC (Santa María del Mar), Acción Popular (Santa Rosa) y Alianza Para el Progreso (Villa el Salvador).

El panorama es un poco más complicado en Barranco, Pucusana, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos cuatro distritos la diferencia entre el primer y segundo lugar podría revertirse con las actas observadas.

En Barranco, Renovación Popular está adelante con el 28,682% y le sigue Somos Perú con el 28,103%. La diferencia entre ambos es de apenas 170 votos y hay siete actas observadas.

En Pucusana, la diferencia entre el Frente de la Esperanza en primer lugar con 29,518% y Avanza País con 28,571% solo es de 79 votos, con siete actas en poder del JEE.

Los vecinos de San Juan de Miraflores también se mantienen en vilo. El Frente de la Esperanza con 20,723% supera por 1.046 votos a Alianza Para el Progreso que está segundo con 20,242%. Inclusive el tercer puesto podría escalar ya que el candidato de Renovación Popular aparece con 20,170%, estando a 1.202 votos del primero y 156 del segundo. En este distrito hay 110 actas por resolver que definirán al próximo alcalde.

Finalmente, en Villa María del Triunfo, Renovación Popular lidera por ahora el conteo con el 22,830%, pero muy cerca está Somos Perú con 22,590%, separándolos solo 568 votos, frente a las 122 actas observadas.

Por otra parte, las victorias más holgadas provinieron de Avanza País. En Ate, Manuel Vidal –padre de Franco Vidal– sacó el 72,4%, y en Magdalena Carla Robbiano –esposa de Francis Allison– ganó con el 64,2%.