Congresistas de oposición piden intervención urgente de la Defensoría por detención de Pedro Mo y Brenda Jah
La senadora Ruth Luque de Ahora Nación envió un oficio de suma urgencia al defensor Josué Gutiérrez para verificar las condiciones de reclusión de ambos músicos, mientras que el diputado Zunini de Juntos por el Perú exhortó también al Mininter a evitar persecuciones por "prejuicios ideológicos".
Congresistas de oposición solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los artistas Pedro Mosqueira Velásquez ('Pedro Mo') y Brenda Mejía Sinarahua ('Brenda Jah'), detenidos preliminarmente junto a otras tres personas en un operativo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
El reclamo fue expresado tanto por la senadora Ruth Luque de Ahora Nación, a través de un oficio formal, como por el diputado Ernesto Zunini de Juntos por el Perú, mediante un pronunciamiento público.
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"El arte, la expresión cultural no pueden ser objeto de criminalización. Exhorto a la Fiscalía a garantizar el debido proceso", manifestó Luque en su cuenta de X. Además, solicitó verificar las razones y condiciones de las capturas.
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Por su parte, el diputado Zunini advirtió que ninguna entidad está por encima de las garantías democráticas y rechazó cualquier persecución sin sustento.
"No se puede perseguir y privar de su libertad a peruanos a partir de prejuicios ideológicos, ni levantar acusaciones tan graves sin pruebas concretas que las sustenten"
Solicitan la intervención de la Defensoría y del Mininter
Para formalizar su solicitud, la senadora Ruth Luque remitió este jueves 19 de noviembre un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidiendo disponer una "supervisión defensorial inmediata" y con carácter de suma urgencia en favor de Pedro Mosqueira, Brenda Mejía, Libia Tatiana Arcila Vila, David Eraclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua.
En el documento, enviado también con copia a las oficinas defensoriales de Cusco y Lima, la parlamentaria precisa que Pedro Mo y Brenda Jah realizan actividades artísticas y culturales vinculadas a la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, colectivo dedicado a talleres, conversatorios, foros y festivales.
Asimismo, ambos legisladores coincidieron en exigir que se verifique el lugar de reclusión de los detenidos, el sustento jurídico de la medida, el acceso a abogados sin restricciones, la comunicación con sus familias y la atención médica.
En el caso de Zunini, el parlamentario extendió además el pedido de intervención urgente al Ministerio del Interior (Mininter) para resguardar la integridad física y psicológica de los cinco intervenidos frente a cualquier abuso o aislamiento.
"Como representantes de la ciudadanía, vigilaremos de cerca este proceso, porque ninguna institución está por encima de las garantías democráticas y no se puede perseguir y privar de su libertad a peruanos a partir de prejuicios ideológicos, ni levantar acusaciones tan graves sin pruebas concretas que las sustenten", indicó.
El operativo de la Dircote y la tesis fiscal
Las intervenciones formaron parte de la operación "Centinela 2026", ejecutada de manera simultánea en Cusco, Lima y San Martín por orden del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y a solicitud del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, a cargo del fiscal Javier Heredia Cercado.
Pedro Mo fue intervenido al mediodía en Urcos (Cusco), adonde había viajado para participar en el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas.
En un video registrado durante la diligencia, el músico rechazó las imputaciones y aseguró que su labor es estrictamente cultural y que nunca ha portado armas.
De forma paralela, Brenda Jah fue detenida en el Cercado de Lima y trasladada a la sede de la Dircote en la avenida España, mientras que en Tarapoto (San Martín) fueron capturados los hermanos David y Polidoro Tapullima Upiachihua.
Según una disposición fiscal del 13 de octubre de 2026, el Ministerio Público investiga a un total de 10 personas por el presunto delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.
La hipótesis fiscal sostiene que los investigados estarían vinculados a la organización terrorista "Túpac Amaru" (OT-TA) a través del Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH).
La pesquisa se sustenta en reportes de inteligencia de la Dircote, declaraciones de un agente especial y material audiovisual difundido en redes sociales entre 2024 y 2025.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, en dichas grabaciones se observarían actividades de adoctrinamiento y presunto entrenamiento con armas de fuego y explosivos, hechos que la Fiscalía deberá acreditar durante el proceso preliminar.
Mientras continúan las diligencias, colectivos artísticos y organizaciones sociales convocaron a plantones frente a la sede de la Dircote en Lima y la Divincri en Cusco para exigir información transparente sobre los cargos y la liberación de ambos artistas.