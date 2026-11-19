Congresistas de oposición piden intervención urgente de la Defensoría por detención de Pedro Mo y Brenda Jah | Composición/LR

Congresistas de oposición piden intervención urgente de la Defensoría por detención de Pedro Mo y Brenda Jah | Composición/LR

Congresistas de oposición solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los artistas Pedro Mosqueira Velásquez ('Pedro Mo') y Brenda Mejía Sinarahua ('Brenda Jah'), detenidos preliminarmente junto a otras tres personas en un operativo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

El reclamo fue expresado tanto por la senadora Ruth Luque de Ahora Nación, a través de un oficio formal, como por el diputado Ernesto Zunini de Juntos por el Perú, mediante un pronunciamiento público.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"El arte, la expresión cultural no pueden ser objeto de criminalización. Exhorto a la Fiscalía a garantizar el debido proceso", manifestó Luque en su cuenta de X. Además, solicitó verificar las razones y condiciones de las capturas.

Por su parte, el diputado Zunini advirtió que ninguna entidad está por encima de las garantías democráticas y rechazó cualquier persecución sin sustento.

"No se puede perseguir y privar de su libertad a peruanos a partir de prejuicios ideológicos, ni levantar acusaciones tan graves sin pruebas concretas que las sustenten"

Solicitan la intervención de la Defensoría y del Mininter

Para formalizar su solicitud, la senadora Ruth Luque remitió este jueves 19 de noviembre un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, pidiendo disponer una "supervisión defensorial inmediata" y con carácter de suma urgencia en favor de Pedro Mosqueira, Brenda Mejía, Libia Tatiana Arcila Vila, David Eraclides Tapullima Upiachihua y Polidoro Tapullima Upiachihua.

En el documento, enviado también con copia a las oficinas defensoriales de Cusco y Lima, la parlamentaria precisa que Pedro Mo y Brenda Jah realizan actividades artísticas y culturales vinculadas a la Escuela Rebelde Saturnino Huillca, colectivo dedicado a talleres, conversatorios, foros y festivales.

Asimismo, ambos legisladores coincidieron en exigir que se verifique el lugar de reclusión de los detenidos, el sustento jurídico de la medida, el acceso a abogados sin restricciones, la comunicación con sus familias y la atención médica.

En el caso de Zunini, el parlamentario extendió además el pedido de intervención urgente al Ministerio del Interior (Mininter) para resguardar la integridad física y psicológica de los cinco intervenidos frente a cualquier abuso o aislamiento.

"Como representantes de la ciudadanía, vigilaremos de cerca este proceso, porque ninguna institución está por encima de las garantías democráticas y no se puede perseguir y privar de su libertad a peruanos a partir de prejuicios ideológicos, ni levantar acusaciones tan graves sin pruebas concretas que las sustenten", indicó.

El operativo de la Dircote y la tesis fiscal

Las intervenciones formaron parte de la operación "Centinela 2026", ejecutada de manera simultánea en Cusco, Lima y San Martín por orden del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y a solicitud del Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo, a cargo del fiscal Javier Heredia Cercado.

Pedro Mo fue intervenido al mediodía en Urcos (Cusco), adonde había viajado para participar en el VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas.

En un video registrado durante la diligencia, el músico rechazó las imputaciones y aseguró que su labor es estrictamente cultural y que nunca ha portado armas.

De forma paralela, Brenda Jah fue detenida en el Cercado de Lima y trasladada a la sede de la Dircote en la avenida España, mientras que en Tarapoto (San Martín) fueron capturados los hermanos David y Polidoro Tapullima Upiachihua.

Según una disposición fiscal del 13 de octubre de 2026, el Ministerio Público investiga a un total de 10 personas por el presunto delito de afiliación a organizaciones terroristas en agravio del Estado.

La hipótesis fiscal sostiene que los investigados estarían vinculados a la organización terrorista "Túpac Amaru" (OT-TA) a través del Frente Democrático del Pueblo (FDP) y la Escuela Rebelde Saturnino Huillca (ERSH).

La pesquisa se sustenta en reportes de inteligencia de la Dircote, declaraciones de un agente especial y material audiovisual difundido en redes sociales entre 2024 y 2025.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, en dichas grabaciones se observarían actividades de adoctrinamiento y presunto entrenamiento con armas de fuego y explosivos, hechos que la Fiscalía deberá acreditar durante el proceso preliminar.

Mientras continúan las diligencias, colectivos artísticos y organizaciones sociales convocaron a plantones frente a la sede de la Dircote en Lima y la Divincri en Cusco para exigir información transparente sobre los cargos y la liberación de ambos artistas.