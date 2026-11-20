[EN VIVO] Universitario vs Circolo HOY: a qué hora y dónde ver partido de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Las Pumas buscarán volver al triunfo en la sexta jornada de la Liga Peruana de Vóley. Sigue la transmisión del Universitario vs Circolo desde Villa El Salvador.

Universitario se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Univeristario/Circolo

Universitario se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Univeristario/Circolo

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY | Sigue el partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Luego de la pobre imagen que dejaron ante Regatas, partido que les costó el invicto y la punta del campeonato, las Pumas buscarán un triunfo que les permita seguir el paso a la Universidad San Martín.

¿A qué hora juega Universitario vs Circolo?

El duelo entre Universitario vs Circolo se disputará este sábado 21 de noviembre y arrancará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.

Canal para ver Universitario vs Circolo

Universitario vs Circolo se puede ver EN VIVO a través de la transmisión de Latina TV (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Dónde juegan Universitario vs Circolo?

El encuentro entre Universitario vs Circolo se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Universitario vs Circolo por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Entradas para Universitario vs Circolo

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario vs Circolo se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.