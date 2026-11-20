López Aliaga señala que pidió la renuncia de Jesús Gálvez por deslealtad hacia Renovación Popular El líder de Renovación Popular cuestionó que el alcalde de Jesús María no habría respaldado al candidato de su partido en las elecciones municipales. También lo vinculó con presuntas irregularidades en contratos de iluminación y una supuesta financiación a un postulante de Avanza País en La Molina.

López Aliaga indicó que solicitó la renuncia de Gálvez luego de que este no explicara cuestionamientos en su contra. Foto: composición LR

López Aliaga indicó que solicitó la renuncia de Gálvez luego de que este no explicara cuestionamientos en su contra. Foto: composición LR

Rafael López Aliaga explicó que pidió la renuncia de Jesús Gálvez a Renovación Popular por una serie de cuestionamientos relacionados con su desempeño como coordinador distrital del partido en Jesús María. Durante una entrevista en el programa 'Beto a saber', sostuvo que el actual alcalde no habría respaldado la candidatura de su organización política y que, en cambio, habría favorecido a un postulante de otra agrupación.

"Si tú no me puedes responder esto, mejor renuncia porque vamos a investigar", manifestó López Aliaga al explicar cómo comunicó su decisión al tercer regidor electo por la municipalidad de Lima. Según su versión, el pedido respondió a tres elementos que consideró sospechosos y que trasladó al propio Gálvez mediante mensajes de WhatsApp.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con Sergio Castromonte, quien postuló a la alcaldía de La Molina por Avanza País. López Aliaga afirmó que el candidato trabajó cuatro años en la municipalidad de Jesús María y que existía una relación de confianza con Gálvez. Por ello, cuestionó que terminara en una agrupación política distinta de Renovación Popular.

El dirigente también afirmó que investigaba cuatro contratos de iluminación que involucrarían a la Municipalidad de Jesús María. Según su versión, los trabajos habrían costado alrededor de S/2,50 millones, pese a que, de acuerdo con su estimación, no deberían superar un millón. Además, insinuó que parte de esos recursos habría financiado la campaña de Castromonte en La Molina, aunque reconoció que todavía debía corroborar esa información.

López Aliaga cuestionó el respaldo electoral de Jesús Gálvez y mencionó contratos municipales

Otro de los argumentos que expuso López Aliaga fue la falta de respaldo a la candidatura de Renovación Popular en Jesús María. El exalcalde de Lima afirmó que Gálvez tenía la responsabilidad de coordinar el trabajo partidario en ese distrito, pero que no encontró carteles ni actividades de promoción del candidato de su organización política. También cuestionó que Renovación Popular hubiera obtenido un resultado favorable en la elección provincial, pero no en la distrital.

Sobre Castromonte, el líder de Renovación Popular sostuvo que había sido coordinador de proyectos durante cuatro años en la Municipalidad de Jesús María. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista recibió mensajes de Harry McBride y de otra persona vinculada a la comuna, quienes rechazaron que hubiera ocupado el cargo de gerente municipal. El entrevistador precisó que en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones figuraba como coordinador de proyectos.

López Aliaga aseguró que pidió explicaciones directamente a Gálvez por estos cuestionamientos y que le comunicó por WhatsApp que debía renunciar si no podía aclararlos. Negó que hubiera dispuesto su expulsión del partido. Asimismo, afirmó que necesitaba investigar los contratos municipales sin posibles conflictos de interés. No obstante, durante la entrevista no presentó pruebas que acreditaran sus sospechas sobre el presunto financiamiento de la campaña de Castromonte.