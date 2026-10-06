Con el conteo sin finalizar, los candidatos continúan moviendo sus fichas. Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, continuó atacando a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las puyas llegan pese a que el partido celeste continúa siendo quien lidera la carrera final.

En entrevista con PBO, López Aliaga mantuvo sus críticas a las autoridades electorales y aseguró que podría producirse un cambio que, bajo su análisis, sería irregular.

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"El gran tema son las observadas, pero la ONPE no tiene un mecanismo para resolverlas rápido. No existe la posibilidad de que volteen el resultado. (...) La única posibilidad es que la ONPE haga un anforazo y cambie el acta" agregó el representante del partido celeste durante la entrevista.

Por su parte, Francis Allison aseguró que la elección todavía no está definida. En entrevista con Canal N, el candidato de Avanza País consideró que aún existe un número importante de votos por resolver en las instancias electorales y que estos podrían modificar el orden de las preferencias.

"Las cosas no están terminadas todavía. Rafael López Aliaga tiene 44.000 votos más que nosotros. Pero faltan votos por contabilizar luego de que se termine la labor en ONPE y, especialmente, en los jurados electorales y nacionales", indicó.

Sin cambios en el conteo

El conteo oficial de la ONPE no ha avanzado significativamente en las últimas horas. Este lunes, el 92,71% de las votaciones ya se encontraba contabilizado. Al cierre de esta nota, un día después, la cifra solo ha avanzado hasta el 92,725%.

La distancia entre la lista de Renovación Popular y la candidatura de Francis Allison se mantiene en alrededor de 44.948 votos. Mientras que el partido celeste registra 1.444.469 votos (27,70%), Avanza País se mantiene en la contienda con 1.399.511 votos (26,84%). La diferencia entre ambos se mantiene por debajo del 1%.

De un total de 26.351 actas, 24.434 ya han sido contabilizadas y ninguna se encuentra pendiente de contabilización. No obstante, el resultado todavía podría definirse a partir de las actas observadas: 1.917 serán enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deberán determinar su validez en los próximos días.

De acuerdo con Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los resultados deberían ser oficializados en las próximas semanas.

"Se han establecido plazos concretos, máximo hasta el 28 de octubre se puede realizar recuentos y con ello estimamos que, los primeros días, como máximo, de noviembre ya tendríamos resultados a nivel de gobiernos regionales y quizás de gobiernos locales con independencia de qué tan complejo sea el proceso. Estamos mejorando los procesos, acelerando todo lo que podamos para justamente dar lo antes posible y oportunamente los resultados", indicó en conferencia de prensa.

Alcaldes municipales dan sus primeras declaraciones

En cuanto a los distritos de la capital, más de una zona urbana de Lima ya puede conocer a sus nuevos alcaldes. Tal es el caso de Magdalena. Carla Robbiano, candidata al cargo por Avanza País, señaló algunas de sus prioridades en una entrevista con Canal N, donde estuvo acompañada de su esposo, Francis Allison.

"El trabajo tiene que seguir siendo trabajado. Tengo otras propuestas que tienen que ver con el bienestar del vecino. La cuna municipal es una de las primeras cosas que pongo como misión urgente. Me importa que los padres puedan poner a sus hijos en un lugar donde puedan estar seguros. Quiero implementar el Consejo Deportivo en la Costa Verde para tener nuevas disciplinas, así como la Casa de la Mujer y un programa municipal para familias neurodivergentes", dijo.

Desde Miraflores, Jorge Muñoz tendrá su segundo periodo al mando de la comuna miraflorina. Para Muñoz, que López Aliaga asuma como nuevo alcalde de la capital no supondría un problema para las coordinaciones entre ambas municipalidades.

"Más allá de algunas claras diferencias, siempre he sido alguien que ha tratado de articular y coordinar", señaló el alcalde de Miraflores en entrevista con RPP.

Pese a esta declaración, Muñoz fue enfático en señalar que López Aliaga no debería asumir un nuevo periodo al frente de la Municipalidad de Lima. "Yo diría que lo de López Aliaga es una reelección descubierta. Ahí, lo que debería hacer el JNE es integrar las normas. La Constitución es clarísima y no permite la reelección de alcaldes", continuó.

En Ate, la victoria fue para Manuel Vidal, candidato de Avanza País y padre de Franco Vidal, actual alcalde del distrito, por un amplio margen. Hasta el momento, el virtual alcalde no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, su hijo, quien ingresará como primer regidor del distrito, consideró que la victoria de su padre es histórica por el margen alcanzado.

"Quiero agradecer a los vecinos de Ate por el respaldo y el cariño. Hoy se refleja en las votaciones. Hay una jurisdicción de casi 80%. Avanza País, de 15 regidores en Ate, va a colocar 13. Esto nunca se ha visto", señaló.

Además, Vidal hijo se atribuyó cierta relevancia en el incremento de votos a favor de Allison. "Ate ha sido el bastión para que Allison pelee voto a voto con López Aliaga y podamos soñar con hacer bien las cosas también a nivel municipal", sostuvo.

En San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado tendrá un nuevo periodo como alcalde del distrito más poblado de Lima. En un video publicado en sus redes sociales, el candidato de Somos Perú agradeció a sus seguidores y aseguró que continuará con lo emprendido en su gestión anterior.

"Nuestra propuesta nunca dejo de incluir a los jóvenes, madres de familia y a todos los que creen que este distrito puede seguir avanzando. (...) Hoy San Juan de Lurigancho contestó de manera contundente", señaló.

Hasta el cierre de esta nota, 18 distritos mostraban una preferencia por el partido de Rafael López Aliaga. Por su parte, distritos como Miraflores, Surquillo, Santa Anita, Magdalena y Los Olivos, entre otros, votaron mayoritariamente por Avanza País. Somos Perú, por otro lado, obtuvo la victoria no solo en San Juan de Lurigancho, sino también en otros distritos como Lince, La Molina, Jesús María e Independencia.

Otros partidos que no tuvieron mayor suerte en las elecciones generales lograron mejores resultados en estos comicios. El Frente de la Esperanza consiguió colocar a un alcalde en Pucusana. Perú Moderno, partido que quedó en último lugar en las elecciones presidenciales, logró la alcaldía de Punta Negra. En El Agustino, Podemos Perú también consiguió colocar a un alcalde.