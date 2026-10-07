Ministro de Defensa: No hay plata para la compra de tanques coreanos

El tanque surcoreano K2 "Black Panther", fabricado por Hyundai Rotem, durante una presentación en las instalaciones de FAME, el 10 de septiembre. Foto: difusión

El tanque surcoreano K2 "Black Panther", fabricado por Hyundai Rotem, durante una presentación en las instalaciones de FAME, el 10 de septiembre. Foto: difusión

El reemplazo de los tanques del Ejército de fabricación soviética T-55 por el modelo surcoreano K2 'Black Panther' no está previsto por el gobierno y el instituto castrense tampoco ha presentado un proyecto de inversión con dicha finalidad, afirmó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

"No hay nada en concreto. Existe la voluntad de (la empresa fabricante surcoreana) Hyundai Rotem de venderlos, pero no está presupuestado. Tampoco está en el presupuesto que hemos presentado (al Congreso) para el año entrante (2027)", explicó Belaúnde a La República.

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En efecto, el cinco de octubre, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, Belaúnde sustentó el requerimiento de un crédito suplementario para cinco prioridades, pero ninguna correspondía a la adquisición de carros de combate principales en reemplazo de los T-55.

Ahora, si se presenta la oportunidad de contratar un nuevo modelo, no será mediante el mecanismo previsto por la Ley N.° 31684, que dispone que los institutos armados recurran a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), indicó el ministro de Defensa. Belaúnde manifestó que en este caso se aplicará el mecanismo de licitación internacional.

TODO A SU TIEMPO

"Hasta el momento no hay un programa (para la compra de tanques), no hay un proyecto de inversión sobre la mesa. Yo he ido a ver los tanques (‘K2 ‘Black Panther’, que llegaron al Perú en julio del 2026). Son tanques de grandes prestaciones, pero no hay un proyecto, como en el caso de los aviones de combate (F-16 Block 70)", señaló Belaúnde.

"Lo que hay es una alianza estratégica con el fabricante (Hyundai Rotem), lo que nos facilitaría la adquisición, pero yo creo que una compra tan seria como esta requeriría primero un concurso internacional", destacó el titular del Ministerio de Defensa.

"El Ejército no me ha planteado el proyecto de inversión (para la compra de los tanques K2 ‘Black Panther’", reiteró Belaúnde.

Durante el gobierno del expresidente José Jerí, el Ejército intentó adquirir los carros de combate principales K2 'Black Panther'. De hecho, el nueve de diciembre de 2025, en el Día del Ejército, el instituto armado firmó un "acuerdo estratégico" con Hyundai Rotem para la futura adquisición de tanques principales de batalla K2 y vehículos blindados a ruedas K808 (White Tiger), según la versión oficial.

Se estimó que serían 54 tanques K2 'Black Panther' y 141 blindados K808 'White Tiger' con una inversión proyectada de US$5.000 millones. En este esquema, FAME participaría como intermediaria.

La abrupta salida de José Jerí no detuvo el plan de adquisición sin licitación.

EN LA PUERTA DEL HORNO

En el gobierno del expresidente José María Balcázar, el exministro de Defensa, Amadeo Flores Caragno, pidió a su par de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, que intercediera ante Hyundai Rotem para que presentara su tanque K2 'Black Panther' en el desfile militar del 29 de julio.

Efectivamente, tres ejemplares arribaron al país, pero el nuevo gobierno de Keiko Fujimori no admitió que fueran exhibidos en la parada militar, como reveló La República.

Sin embargo, el 14 de septiembre de este año, en el campo de maniobras de FAME, los tres tanques coreanos hicieron una demostración de sus cualidades, pese a que el Ejército no ha convocado a licitación ni ha pedido a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas inicie un proceso internacional de compra.

El ministro Belaúnde reiteró que el Ejército no ha presentado el requerimiento, el proyecto de adquisición y no hay presupuesto para sustituir a los tanques soviéticos T-55.

"El requerimiento técnico tiene que nacer del Ejército, así como la estrategia de mediano y largo plazo para nuestra seguridad y soberanía nacional", ratificó Belaúnde.

ADIÓS A LOS HELICÓPTEROS RUSOS

El gobierno más bien está preocupado por la flota de helicópteros de fabricación rusa. La guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, que ha implicado duras sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin, dificulta que las empresas fabricantes de ese país cumplan con sus contratos de mantenimiento, "overhaul" (reparación total) o la provisión de repuestos.

Un caso reciente dejó en evidencia el grave problema.

En 2023, el Ejército contrató sin licitación por US$20,3 millones a la compañía estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) para el "overhaul" de tres helicópteros que debió entregar en 300 días calendario. Pero tardó más de dos años en completar unos trabajos que se suponía que eran de carácter urgente. Incluso uno de los tres helicópteros, después de haber sido reparado, ha presentado fallas por deficiencias en el "overhaul", como informó La República.

Por si fuera poco, la compañía NASC informó al Ministerio de Defensa y al Ejército que solo puede contratar con la representación rusa y con nadie más para reparar o dar mantenimiento a los helicópteros Mi.

NUEVOS MODELOS DE LA OTAN O DE EEUU

Según el ministro Rafael Belaúnde, el gobierno busca salir de esa situación de dependencia de la Federación Rusa.

"Estamos preocupados porque tenemos que actualizar nuestro parque de helicópteros. Tenemos helicópteros prácticamente todos de procedencia rusa. Esto ha traído una serie de problemas por la guerra rusa con Ucrania. Hay una limitación en los repuestos, por ejemplo", resaltó el ministro.

"Las sanciones económicas que tiene la Federación Rusa dificultan el pago a los proveedores rusos. Entonces, queremos reducir no el número de helicópteros, sino la dependencia de Rusia. Y estamos viendo migrar también nuestros parques de helicópteros a la esfera de la OTAN, ya sean norteamericanos o europeos", precisó a La República el ministro de Defensa.

Rafael Belaúnde puso como ejemplo lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Planificó el cambio de la matriz de la flota de combate que está compuesta principalmente por aeronaves de fabricación rusa -los MiG-29 y los Sukhoi Su-25-, y seleccionó el caza F-16 Block 70 de la fábrica estadounidense Lockheed Martin. El Ejército debería aplicar el mismo criterio para la flota de helicópteros.

"Creo que es evidente que el Perú requiere más helicópteros en una circunstancia como la que el fenómeno del Niño deja claramente en evidencia. Necesitamos más helicópteros. Hay que hacer un esfuerzo para migrar a la esfera de la OTAN, ya sean helicópteros norteamericanos o europeos, y no depender solamente de un país (la Federación Rusa)", arguyó Rafael Belaúnde.