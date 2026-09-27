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RMP tras resultados de encuestas que ubican en primer lugar a López Aliaga: "La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad"

“Las encuestas en Lima hoy dan como ganador a un hombre prohibido por la Constitución de ser alcalde. Si su lista gana, no puede ejercer", mencionó Rosa María Palacios en su cuenta de X. La última encuesta de Datum e Ipsos ubican a López Aliaga en el primer lugar.

RMP tras resultados de encuestas que ubican en primer lugar a López Aliaga: "La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad"
RMP tras resultados de encuestas que ubican en primer lugar a López Aliaga: "La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad"
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Las encuestas de Ipsos y Datum a una semana de las Elecciones Regionales y Municipales ubican a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el primer lugar. Ante ello, Rosa María Palacios, líder de opinión y conductora del programa Sin Guion en La República, recordó que dicha reelección encubierta está prohibida constitucionalmente y lamentó el rol desempeñado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Las encuestas en Lima hoy dan como ganador a un hombre prohibido por la Constitución de ser alcalde. Si su lista gana, no puede ejercer. La irresponsabilidad del JNE va a condenar a una ciudad”, escribió en su cuenta de X.

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Además, resaltó que la oposición de López Aliaga está “dividida”.

“Y la oposición a López Aliaga? Mayoritaria y dividida. Si se uniera? Nos libramos del mal. Un solo candidato de oposición y Lima se salva. Vamos a necesitar un milagro”, finalizó.

López Aliaga niega que su postulación esté prohibida por la Constitución

Anteriormente, a mediados de septiembre, el ex candidato presidencial, ha mencionado que él no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no tiene ninguna prohibición legal.

"Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima'. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde. Toda la panelería que tú ves, que se hizo hace 2 meses, está con Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo he estado fuera de Lima, inclusive, 21 días, hasta saber la decisión de Lucho Rubios", declaró a RPP.

Por ello dijo que es una “mentira” decir que está postulando a una "reelección”.

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"No hay ninguna reelección encubierta porque es una decisión mía voluntaria de postular a teniente alcalde, y hay una ley que no la he creado yo, donde ha habido casos desde hace 9 o 10 años, más de 300 casos donde el teniente alcalde, por fallecimiento del candidato a alcalde, porque no apareció o muchos temas, el alcalde no aparece y el teniente alcalde es el que jura. No he creado yo, hay una Ley Orgánica de Municipalidades", mencionó.

Finalmente, explicó que en el supuesto caso que Renovación Popular gane en Lima, se tendría que aplicar la norma.

“Allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado. Aquí no estamos con caprichos, con qué me provoca, qué deseo, qué siento. Tiene una articulación lógica", anotó.

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