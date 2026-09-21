Susel Paredes a Carlos Bruce: "Lleva a dos exministros de Boluarte, ya no es "techito" es "dinito"

Durante el debate organizado por el JNE debido a las elecciones rumbo a la alcaldía de Lima, la candidata de Ahora Nación, Susel Paredes, cuestionó a Carlos Bruce, quien postula con Somos Perú, por incorporar en su equipo técnico a dos exministros del Gobierno de Dina Boluarte.

"La Gerencia de Seguridad Ciudadana estará a cargo del coronel Walter Lozano, que dirigió la Diviac junto a Harvey Colchado. La Diviac fue central para desmantelar la corrupción en el poder pero fue desmantelada por Dina Boluarte. El señor Bruce que ahora nos habla de honestidad, lleva a dos exministros de Boluarte, ya no es ‘Techito’, es ‘Dinito’’. Dinito Bruce que trae a los ministros de Dina, conmigo están los policías de la Diviac”, señaló.

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En otro momento de su participación, Paredes cuestionó también la gestión del actual alcalde Rafael López Aliaga. La candidata planteó que su eventual administración priorizaría a los vecinos de las zonas altas de Lima y del Cercado, especialmente a quienes viven en cerros y en las quintas de Barrios Altos.

Según expuso, estos sectores enfrentan problemas de acceso a servicios básicos y transporte. Entre sus propuestas mencionó la implementación de teleféricos y la atención de las necesidades de agua para las poblaciones ubicadas en las zonas altas.

Paredes critica a López Aliaga por su gestión

Paredes sostuvo que los vecinos de estas zonas son quienes “más sufren por la pasividad de López Aliaga”. La candidata vinculó su cuestionamiento con las dificultades que, según señaló, persisten en materia de transporte y servicios para quienes viven en las partes altas de la capital.

Durante el debate, también afirmó que “los limeños vivimos mal y la culpa la tienen nuestras autoridades”, en referencia a los problemas que enfrenta la ciudad.

La candidata incluyó además los espacios públicos dentro de sus propuestas. Planteó ampliar el acceso de la población a parques zonales y playas, al considerar que estos lugares deben estar disponibles para los ciudadanos.