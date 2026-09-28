Roma: llevarán al Papa la alerta por exposición al mercurio en la Amazonía peruana

El uso descontrolado de mercurio en la minería ilegal y artesanal constituye una amenaza latente y creciente. Según Claudia Vega, coordinadora del Programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), la expansión de esta actividad ilícita podría triplicar o quintuplicar la concentración del metal en regiones donde existe la práctica de la minería ilegal.

Claudia Vega.

La científica peruana participará este 30 de septiembre en una audiencia en el Vaticano junto a representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia para visibilizar la exposición al mercurio en comunidades indígenas y una problemática que atraviesa las fronteras amazónicas.

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En efecto, la exposición al mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía llegará este miércoles a un espacio internacional, donde representantes de cinco países amazónicos compartirán evidencia y experiencias sobre los impactos de este metal tóxico en sus territorios y poblaciones.

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Claudia Vega, coordinadora de CINCIA, abordará la problemática desde la evidencia científica generada sobre la exposición al mercurio en comunidades amazónicas del Perú.

Contamina aire, agua y suelo

Vega sostiene que el mercurio que utiliza la minería ilegal no es un elemento natural de los ecosistemas. Es llevado a la zona para extraer el oro, formar la amalgama y, al quemarse, libera vapores tóxicos que contaminan el aire, el agua y el suelo. Este proceso es lo que acelera su acumulación en el ambiente y en los seres vivos.

Recuerda que el mercurio es una de las diez sustancias de mayor preocupación para la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición crónica a este metal puede causar graves daños al sistema nervioso, los riñones y el cerebro, siendo especialmente peligroso para mujeres embarazadas y niños, donde puede afectar el desarrollo neurológico.

La bioacumulación es un problema serio. El mercurio se va acumulando en la cadena alimenticia, y los peces más grandes, que son los más consumidos, tienen una mayor concentración. Es un ciclo de contaminación que impacta directamente en las comunidades que dependen de los recursos naturales, sostiene la especialista.

Voces de cinco países

El encuentro con el Papa reunirá voces de Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, con el propósito de mostrar que la contaminación por mercurio no puede entenderse únicamente como un problema localizado en las zonas donde se desarrolla la actividad minera.

Sus impactos pueden permanecer en los ecosistemas y afectar a las poblaciones que dependen de los ríos, los bosques y los recursos de la Amazonía.

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La participación de Vega pondrá sobre la mesa la evidencia disponible sobre exposición al mercurio y sus efectos en la salud y los territorios amazónicos. En el caso peruano, investigaciones desarrolladas en comunidades de la Amazonía han permitido documentar niveles elevados de exposición y advertir sobre los riesgos para poblaciones especialmente vulnerables.

La problemática está estrechamente vinculada a la extracción de oro y al uso de mercurio en determinadas actividades mineras. Sin embargo, la discusión que se llevará al encuentro plantea una mirada más amplia: los impactos no terminan en el lugar donde se extrae el oro y la responsabilidad debe ser abordada a lo largo de la cadena que permite que ese oro llegue a los mercados.

La participación de representantes de distintos países busca, precisamente, poner en común una problemática que atraviesa las fronteras nacionales y que requiere respuestas coordinadas. El encuentro del 30 de septiembre será una oportunidad para llevar la voz de las comunidades amazónicas y la evidencia científica a un espacio de diálogo internacional.